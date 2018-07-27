Фури на українських дорогах зважуватимуть автоматично

Світовий банк оголосив тендер на закупівлю 10 вагових комплексів у русі для "Укртрансбезпеки" на суму 4,9 млн дол.

Світовий банк вчора, 26 липня, оголосив тендер на закупівлю 10 вагових комплексів в русі (Weight in motion) для Державної служби України з безпеки на транспорті на суму 4,9 млн дол.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян на брифінгу.

За його словами переможець буде оголошений у вересні, а початок робіт заплановано на жовтень.

Також Омелян повідомив, що ці комплекси будуть встановлені навколо Києва.

"Проект розроблено спільними зусиллями Мінінфраструктури, Світового банку, "Укравтодору", "Укртрансбезпеки" і міжнародних консультантів. Десять комплексів зважування в русі виявлятимуть перевантажені вантажівки серед потоку й передаватимуть інформацію про них інспекторам "Укртрансбезпеки", які будуть розміщені далі по дорозі. Локацій буде всього 6. Отримавши інформацію, інспектори зупинятимуть машини й накладатимуть штрафи", - зазначив Омелян.

Міністр також підкреслив, що автоматичні системи зважування буде розміщено на дорогах М-01, М-03, М-05, М-06, М-07.

Омелян зазначив, що автоматичні комплекси зважування навколо Києва є пілотним проектом і надалі це буде поширено по всій Україні.

"У першу чергу в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Перевага автоматичного контролю у відсутності необхідності зупинки транспортних засобів після законодавчих змін, відсутність людського чинника, можливість збору даних", - додав він.

При цьому Омелян зазначив, що для того щоб комплекс запрацював повністю в автоматичному режимі необхідно внести зміни до законодавства.

"Ми ведемо роботу з парламентськими комітетами та учасниками коаліції для того, щоб ухвалити законопроекти 7318, а також 7319, які передбачають автоматичний контроль і заочне застосування санкцій", - сказав він.

Водночас, Омелян зазначив, що незважаючи на відсутність законодавчого регулювання автоматичної фіксації перевантаження, на даному етапі автоматичні системи здійснюватимуть селекторну роботу - виокремлюватимуть з потоку ті автомобілі, які порушують законодавство.

За словами міністра, Weight in motion - сучасна інтелектуальна система вагового контролю.

"Система встановлюється над дорогою й передбачає цілодобовий контроль, автоматичну фіксацію, максимальну автономність і мінімальне втручання людини.

Weight in motion розраховує габарити кожного автомобіля, що проїжджає, фіксує номерні знаки, - все це дозволяє ідентифікувати вантажний автомобіль і його власника в державній базі даних.

Одночасно система датчиків фіксує швидкість, розміри авто, загальну масу, навантаження на вісь і на колеса, а комп'ютер обробляє дані без втручання людини й порівнює з нормативами. У разі виявлення будь-яких порушень - система автоматично формує штраф і відправляє водієві вказівку зупинитись, - повідомив Омелян.

Він зазначив, що міністерство хоче продемонструвати уряду якість роботи системи, щоб переконати в необхідності її повноцінного впровадження.

"У серпні ми маємо намір розробити великий пакет рішень, які стосуються і автоматичної фіксації швидкісного режиму, вагового контролю, відповідальності перевізників. І я сподіваюсь, що парламент знайде час і можливість проголосувати їх у вересні", - заявив Омелян.

За його словами, мета пілотного проекту в тому, щоб уже з 2019 року жоден вантажний автомобіль вагою понад 40 тонн не міг ні заїхати, ні виїхати з Києва. А в трирічній перспективі - щоб вага вантажних авто на всіх дорогах України не перевищувала 40 тонн.

Також Омелян повідомив, що протягом 10 років планується закупити понад 100 таких комплексів.