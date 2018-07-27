"Євробляхи" в Україні: найбільше авто завозять з Польщі (інфографіка)

Найбільше "євроблях" до України було завезено з Польщі, Литви, Німеччини, Болгарії та Чехії.

Найбільшу кількість "євроблях" – понад 110 тисяч – до України завезли з Польщі.

Читайте такожБюджет щорічно втрачатиме 2 мільярди через закон про "євробляхи" - Кабмін

Про це повідомляє Украинская правда.

За даними ДФС, станом на 31 січня 2018 року в Україну завезли 110,7 тисячі авто на польській реєстрації, з Литви було завезено 51,7 тисячі авто. На третьому місці – Німеччина, звідки в Україну потрапило 19,8 тисячі авто з іноземною реєстрацією, а на четвертому – Болгарія з показником 14,1 тисячі авто. З Чехії в Україну було завезено лише на одну тисячу менше.

Загалом за останні три роки в Україну було ввезено 2,354 мільйона "євроблях".

Як відомо, 13 липня народні депутати проголосували за основу законопроекти, що дозволять знизити акцизи на розмитнення авто та посилити відповідальність за використання нерозмитнених авто.

Так, проект закону №8487 вносить зміни до Податкового кодексу щодо оподаткування акцизом легкових авто.

Законопроект №8488 вносить зміни до Митного кодексу та деяких законодавчих актів щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України. Він, зокрема вводить обмеження на кількість авто, які можна ввозити без грошового забезпечення. Крім того, посилюється відповідальність за порушення митних правил.