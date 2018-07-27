Омелян заявив, що радари на дороги поки не повертатимуть

За словами міністра, в серпні буде проведено спільну нараду і розроблено єдиний пакет рішень, який буде представлений Кабінету міністрів.

Уряд України поки що не розглядає запровадження ручної фіксації швидкості на автодорогах країни.

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Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян, відповідаючи на запитання журналістів про запровадження ручних радарів.

"Не буде. Це не розглядається зараз. Я розумію, що було багато дискусій у громадському середовищі. Ми вирішили не торпедувати це питання. Можливо, це й правильно», - сказав він.

Омелян зазначив, що в серпні буде проведено спільну нараду і розроблено єдиний пакет рішень, який буде представлений Кабінету міністрів.

Як повідомляв УНІАН, після 20 липня, коли в аваріях на дорогах України загинули 22 людини, Омелян повідомив, що Кабмін розгляне постанову про дозвіл використання ручної фіксації швидкості з 27 липня.