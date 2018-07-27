Морська адміністрація починає свою роботу 1 серпня

Кабінет міністрів України 13 квітня призначив голову Морської адміністрації України.

Державна служба з морського і річкового транспорту (Морська адміністрація України), яка координуватиме роботу 13 морських портів і здійснюватиме безпеку судноплавства, починає свою роботу з 1 серпня 2018 року.

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Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці у Facebook.

«До цього йшли багато років. І попередники, і попередники попередників. Ми зробили! З 1 серпня 2018 року Морська адміністрація України починає свою роботу», - написав міністр.

У свою чергу, на своїй сторінці у Facebook Морська адміністрація повідомила, що пріоритетом її діяльності є реалізація державної політики в сферах морського і річкового транспорту, торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства, а також у сфері безпеки на морському і річковому транспорті.

«Ми прагнемо тісно співпрацювати з громадськими організаціями, з усіма, кому небайдуже формування державної політики в сферах морського і річкового транспорту, становлення і розвиток Морської адміністрації, а також вирішення нагальних питань», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня Кабінет міністрів України призначив головою Державної служби з морського і річкового транспорту (Морська адміністрація України), з випробувальним терміном шість місяців, Дмитра Петренка, який раніше обіймав посаду виконувача обов'язків голови Морської адміністрації.

Минулого року Кабмін ухвалив створити Морську адміністрацію з 1 серпня 2018 року. Морська адміністрація здійснюватиме координацію роботи 13 морських портів, здійснюватиме безпеку судноплавства.