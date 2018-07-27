У Києві на вихідних закривається рух швидкісного трамваю

Зокрема, 28-29 липня та 4-5 серпня закривається рух швидкісних трамвайних маршрутів № 1, № 3, а також трамвайного маршруту № 18. На період ремонту колій пасажири автобусів № 3Т, № 18Т та тролейбусів №№ 39, 41, 41Д мають право проїзду за місячними проїзними квитками, придбаними для проїзду в трамваї.

28 та 29 липня, а також 4 та 5 серпня закривається рух трамвайних маршрутів №№ 1, 3, 18. Як йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації, рух закривається на період виконання ремонтних робіт трамвайних колій на розі вулиць Жилянська та Старовокзальна. Для забезпечення пасажирських перевезень цими і наступними вихідними організовується рух тимчасових автобусних та тролейбусного маршрутів у звичайному режимі руху: тимчасовий автобусний маршрут № 3Т «Ст. «Кільцева дорога» – ст. «Старовокзальна» за трасою руху: просп. Леся Курбаса – просп. Комарова – вул. Борщагівська – вул. Жилянська – вул. Старовокзальна; тимчасовий автобусний маршрут № 18Т «Вул. Старовокзальна – вул. Січових Стрільців» за трасою руху: вул. Старовокзальна – вул. Жилянська – просп. Перемоги – вул. Дмитрівська – вул. Чорновола – Глибочицький проїзд – вул. Глибочицька, в зворотному напрямку: вул. Січових Стрільців – вул. В. Котарбінського – вул. Дмитрівська – вул. Жилянська – вул. Старовокзальна. Читайте такожТранспортний колапс у затопленому Києві: у КМДА повідомили про збій графіку руху трамваїв та тролейбусів Також організовується рух тимчасового тролейбусного маршруту № 41Д «вул. Тулузи – ст. м. «Університет» за наступною схемою: вул. Тулузи – вул. Ромена Роллана – вул. Якуба Колоса – вул. Героїв Космосу – вул. Жмеринська – вул. Святошинська – просп. Перемоги – б-р Тараса Шевченка – ст. м. «Університет», в зворотному напрямку: б-р Тараса Шевченка – вул. Леонтовича, вул. Б. Хмельницького – вул. Пирогова – б-р Тараса Шевченка – просп. Перемоги – вул. Святошинська – вул. Жмеринська – вул. Героїв Космосу – вул. Якуба Колоса –вул. Ромена Роллана – просп. Леся Курбаса – Кільцева дорога – вул. Тулузи. У період 28-29 липня та 4-5 серпня пасажири тимчасових автобусів маршрутів № 3Т, № 18Т та тролейбусних маршрутів №№ 39, 41, 41Д мають право проїзду за місячними проїзними квитками, придбаними для проїзду в трамваї.

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