Мешканці Житомира стали менше користуватися тролейбусами та маршрутками – статистика

А от обсяги перевезення вантажів на Житомирщині збільшились.

У Житомирі скоротилася кількість пасажирів автомобільного транспорту, трамваїв та тролейбусів.

Про це повідомили у головному управлінні статистики області, пише Vgolos.zt.ua.

«За півроку пасажирським транспортом перевезено 38,7 млн осіб, з них 23,8 млн – міським електротранспортом та 14,9 млн – автомобільним.

Кількість перевезених пасажирів проти січня–червня 2017 року скоротилась на 3,9%. При цьому перевезення автотранспортом зменшились на 8,7%, а електротранспортом – на 0,6%», – йдеться у повідомленні.

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До слова, вантажним автотранспортом міста Житомира (без урахування частини перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) на комерційній основі перевезено 273,8 тис. т вантажів (8,1% автоперевезень підприємств області). Порівняно з січнем–червнем минулого року обсяги доставлених вантажів збільшились на 10,1%.