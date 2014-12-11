«Укрзалізниця» найближчим часом вибере оцінювача свого майна

«Крапка в історії з блокуванням реформи "Укрзалізниці", я сподіваюся, поставлена. Апеляційний суд підтвердив незаконність рішення Антимонопольного комітету щодо скасування конкурсу з вибору оцінювача «Укрзалізниці». Днями ми оголосимо переможця конкурсу і почнемо надолужувати згаяний час», - повідомив на своїй сторінці в Facebook виконуючий обов'язки голови відомства Максим Бланк.

8 грудня Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив незаконність рішення Антимонопольного комітету про скасування конкурсу на проведення оцінки майна "Укрзалізниці", відхиливши апеляційну скаргу АМКУ і компанії "Укрбізнесконсалтинг".

Постанова окружного адміністративного суду Києва від 29 жовтня, згідно з якою суд визнає незаконним рішення АМКУ про скасування конкурсу на проведення оцінки майна відомства і зобов'язує відновити процедуру закупівлі послуги з оцінки майна "Укрзалізниці", залишається чинною.

Водночас, у коментарі УНІАН начальник правового департаменту «Укрзалізниці» Олег Тітов повідомив, що найближчим часом «Укрзалізниця» укладе договір з оціночною компанією-переможцем, додавши, що рішення апеляційного суду набуває чинності з моменту його оголошення.

«Так, найближчим часом оголосимо переможця конкурсу та укладемо договір на проведення оцінки майна, коли точно не можу сказати, але рішення апеляційного суду набуває чинності негайно з моменту його оголошення, тобто воно вже набуло чинності й усі зобов'язані його виконувати», - повідомив Тітов.

Раніше у прес-службі «Укрзалізниці» наголошували, що АМКУ своїм рішенням від 11 серпня про скасування конкурсу з вибору оціночної компанії зірвав виконання постанови уряду, згідно з яким до 4 жовтня цього року повинна була бути визначена компанія-оцінювач майна "Укрзалізниці", а через місяць мав бути складений зведений акт оцінки майна залізничної держадміністрації.

Читайте такожСуд визнав незаконним рішення АМКУ про скасування конкурсу із закупівлі вугілля для залізницьЯк повідомляв УНІАН, згідно з програмою реформування, на початку серпня «Укрзалізниця» організувала відкритий конкурс на проведення незалежної оцінки свого майна, заявки на участь у якому подали три великі міжнародні консалтингові компанії Deloitte&Touche, Ernst&Young і Baker Tilly Ukraine. Проте пізніше відомство подало позов до Генеральної прокуратури України через спробу зриву маловідомою полтавською компанією "Укрбізнесконсалтинг" даного конкурсу.

Зокрема, ця компанія до завершення тендерної процедури надіслала до Антимонопольного комітету скаргу з приводу проведеного "Укрзалізницею" тендеру, у зв'язку з чим комітет відстрочив прийняття рішення.

Не погоджуючись з рішенням АМКУ, «Укрзалізниця» подала позов до суду про визнання цього рішення протиправним, який був задоволений. Проте вже 19 вересня Антимонопольний комітет зобов'язав «Укрзалізницю» скасувати тендер на проведення оцінки її майна, і залізнична держадміністрація вирішила також оскаржити дане рішення в суді.

29 жовтня окружний адміністративний суд Києва повністю задовольнив позов «Укрзалізниці» до Антимонопольного комітету, визнавши рішення останнього незаконним і зобов'язав «Укрзалізницю» відновити конкурс з оцінки свого майна.

Однак Антимонопольний комітет оскаржив рішення окружного адміністративного суду Києва, у зв'язку з чим «Укрзалізниця» розцінила такі дії АМКУ як чергову спробу заблокувати проведення реформи залізничної галузі.

Довідка УНІАН. Уряд 25 червня ухвалив рішення до 1 січня 2015 року перетворити «Укрзалізницю» в публічне акціонерне товариство, 100% акцій якого закріплюються в державній власності. Однією з головних ідей реформування «Укрзалізниці» є поділ адміністративного керівництва і господарської діяльності на залізничному транспорті.

До сфери управління Укрзалізниці входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна та Придніпровська залізниці, а також підприємства і організації, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.

У формі акціонерного товариства функціонують залізниці в Росії (РЖД), Німеччини (Deutsche Bahn AG), Польщі (Polske Koleje Panstwowe S.A.) та в інших країнах.