«Укрзалізниця» за 11 місяців відремонтувала понад 3,8 тис. зерновозів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Укрзалізниці» з посиланням на департамент вагонного господарства відомства.

«Залізниці України забезпечили зернотрейдерів необхідною кількістю зерновозів для перевезення зерна нового врожаю. За 11 місяців 2014 року деповским і капітальним видами ремонту відремонтовано 3803 зерновоза, за плану 3342», - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, робочий парк вітчизняних зерновозів в листопаді цього року збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 17,6% - до 13 420 вагонів, що є достатньою кількістю для перевезення 3,5 млн тонн зерна щомісяця понад 42 млн тонн в рік.

Зокрема, з даного робочого парку 10 750 зерновозів належать Одеській залізниці; 939 - державному Стрийському вагоноремонтному заводу.

За даними прес-служби, на території України зареєстровано понад 1900 зерновозів, що перебувають у власності інших підприємств, з яких у робочому парку знаходиться близько 1800 зерновозів.

«Зараз в експлуатації знаходяться зерновози 1976-1993 років виробництва. Середній знос парку спеціалізованих вагонів становить 95% - 3197 вагонам був продовжений термін служби", - підкреслюється в повідомленні.

Україна має підприємства з потужностями для виробництва різних типів залізничних вагонів, в тому числі зерновозів: найбільші вагонобудівні підприємства - Стахановський вагонобудівний завод (Луганська обл.) «Дніпровагонмаш» (м. Дніпродзержинськ), Крюківський вагонобудівний завод (Кременчук, Полтавська обл.), дослідно-механічний завод "Карпати", «Дизельний завод» (Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.), «Азовзагальмаш», що входить до групи «Азовмаш».

Читайте такожСуд підтвердив незаконність рішення АМКУ про скасування конкурсу з оцінки майна "Укрзалізниці"Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» в січні-жовтні 2014 року відремонтувала на своїх заводах і в вагонних депо більше 27 тис. вантажних вагонів різних типів.

Залізниці України в січні-жовтні 2014 року збільшили навантаження зернових вантажів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 22,9% - до 18,8 млн тонн, задіявши в перевезеннях 292,6 тис. вагонів.

Обсяг зерна, відвантаженого і перевезеного залізничним транспортом України у 2013 році, суттєво скоротився порівняно з 2012 роком - на 0,5%, до 21,8 млн тонн.