Екс-главу Volkswagen підозрюють в ухиленні від сплати податків

Колишньому голові правління німецького концерну Volkswagen Мартіну Вінтеркорну закидають не лише приховування реальних показників викиду газу в автомобілях, але і махінації з податками.

Колишнього голову правління німецького автомобільного концерну Volkswagen Мартіна Вінтеркорна, щодо якого зараз ведеться розслідування через "дизельний скандал", також підозрюють в ухиленні від сплати податків. Прокуратура міста Брауншвейг зараз веде розслідування щодо цього. Читайте такожВтрати Німеччини через "дизельний скандал" оцінили в півмільярда євро

За даними видання Bild am Sonntag, що вийшло другом у неділю, 29 липня, у 2016-2017 роках Вінтеркорн переказав декілька мільйонів євро на рахунок свого податкового консультанта. Також він відправив близько десяти мільйонів євро на рахунок у швейцарському банку, з яких кілька мільйонів - своїй дружині, яка також стала фігуранткою справи, повідомляє «Німецька хвиля».

Повідомляється, що ці гроші могли бути подарунком дружині, але в такому випадку з них мав бути сплачений податок розміром у півмільйона євро. Адвокат Вінтеркорна Фелікс Дьор заперечує це. "Це особиста справа, як він керує своїми активами", - заявив він. У примітці слідчих йдеться, що ці гроші могли бути "заначкою" колишнього очільника Volkswagen, проти якого зараз ведеться розслідування через "дизельний скандал".

Як встановило американське розслідування, компанія Volkswagen у 2006 році почала розробку нового дизельного двигуна, який мав відповідати жорстким екологічним вимогам, що набули чинності у США в 2007 році. Топ-менеджмент автоконцерну анонсував виробництво "чистого дизеля", однак у під час розробки стало зрозуміло, що це неможливо.

Зрештою, інженери VW створили програмне забезпечення, яке розпізнавало режим роботи автомобіля: тестовий, на час перевірки на відповідність екологічним стандартам, або реальний, на час використання на дорозі. Залежно від цього регулювалась система керування викидами. Під час атестації автомобілі відповідали стандартам США, а насправді рівень викидів під час користування на дорозі міг перевищувати їх у 40 разів.