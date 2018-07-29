Аеропорт "Полтава" вперше після реконструкції прийняв пасажирський рейс (фото)

На борту Як-40 прилетіли іноземні туристи.

Сьогодні, 29 липня, у аеропорту "Полтава" вперше після реконструкції приземлився пасажирський рейс. Поки що – внутрішній.

Як повідомляє агентство "Новини Полтавщини", на літаку Як-40 прилетіли кілька десятків іноземних туристів з Запоріжжя.

Командир літака Олександр Жигалов розповів виданню, що востаннє прилітав до Полтави 30 років тому і аеропорт нині покращився.

Читайте такожМіж Полтавою та Дніпропетровськом запускають прямий поїзд

Як повідомив генеральний директор аеропорту "Полтава" Володимир Окара, прилетіли туристи з ближнього і дальнього зарубіжжя – США, Канада, Китай, Європа. Після відвідин Полтави туристи полетять до Кривого Рогу і повернуться до Запоріжжя.

Нагадаємо, 20 грудня 2017 року Кабмін надав аеропорту "Полтава" статус міжнародного. У березні у Полтавській ОДА обрали нового гендиректора аеропорту – Володимира Окару. Від квітня розпочали ремонтні роботи. Перший міжнародний рейс з аеропорту "Полтава" мав вилетіти ще у травні, але через затягування ремонтних робіт польоти довелось відкласти.