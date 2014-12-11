Поїзд Червоний Лиман - Одеса скасовують через зниження пасажиропотоку

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») у зв'язку із зниженням пасажиропотоку має намір з 14 грудня цього року скасувати курсування поїзда №592/591 за маршрутом Красний Лиман (Донецька обл.) – Одеса.

У прес-службі відомства УНІАН повідомили, що з Красного Лиману поїзд не курсуватиме з 14 грудня, а з Одеси - з 15 грудня.

За даними департаменту пасажирських перевезень дальнього сполучення «Укрзалізниці», середня населеність поїзда становить 67%, при цьому поїзд курсує у складі 10 вагонів. «А до кінцевої станції доїжджали, в середньому, лише 42 пасажири», - наголошується у повідомленні.

Також повідомляється, що в даному напрямі курсує і курсуватиме надалі поїзд № 92/91 за маршрутом Одеса - Костянтинівка (Донецька обл.), який відправляється з Одеси по парних числах, а з Костянтинівки - по непарних.

Читайте також«Укрзалізниця» за 11 місяців відремонтувала понад 3,8 тис. зерновозівЯк повідомляв УНІАН, з 14 грудня у зв'язку із зниженням пасажиропотоку «Укрзалізниця» також скасовує поїзд №47/48 за маршрутом Маріуполь – Севастополь.

Раніше "Укрзалізниця" у зв'язку із загостренням військового протистояння на сході країни обмежила курсування двох пасажирських поїздів із Києва і Одеси до Красного Лиману замість Луганська.

Станом на 17 листопада відомство оцінювало витрати на відновлення 1247 об'єктів залізничної інфраструктури, пошкоджених через бойові дії на сході України, в 754,3 млн грн.

«Укрзалізниця» прогнозує, що у разі подальшої дестабілізації ситуації на сході України, де продовжуються військові дії, залізнична галузь може втратити до 3 млрд грн за підсумками 2014 року.