Проїзд в метро по-новому: у киян залишилося два дні на безкоштовний обмін старих жетонів

У метрополітені нагадали, що якщо ви хочете обміняти один жетон, то це можна зробити в будь-якій касі.

У метрополітені нагадали киянам, що у них залишилося два дні на те, щоб безкоштовно обміняти старі жетони на нові.

Як повідомляє прес-служба метрополітену, обміняти без доплати можна до вівторка, 1 серпня.

Також у метро нагадали, що якщо ви хочете обміняти один жетон, то це можна зробити в будь-якій касі. Якщо ж два і більше, то доведеться звертатися в сервісні центри на станціях "Майдан Незалежності", "Дорогожичі", "Політехнічний інститут" і "Дарниця".

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Працюють сервісні центри з 8:00 до 19:00 без вихідних.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня в Києві вдвічі зросли ціни на проїзд у міському наземному пасажирському транспорті - з 4 до 8 грн за поїздку.

Тариф на проїзд в столичному метро підвищено з 5 до 8 грн.

Разом з тим, пасажири метро, які користуються системою поповнення безконтактних карток, у разі одноразового поповнення картки на 50 поїздок, мають можливість платити за 1 поїздку 6,50 грн.