Держприкордонслужба не знає про скасування Росією низки поїздів в Україну

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив старший офіцер відділу реєстраційного та паспортного контролю Державної прикордонної служби України Василь Барабаш.

"У нас такої інформації немає. Хочу сказати, що до нас приходять листи з інших міністерств і відомств із запитами про можливе введення порядку поїздок з Російської Федерації за закордонними документами з 1 січня. Але у нас немає такої інформації від Міністерства закордонних справ. І немає інформації з питань виїзду громадян України", - сказав Барабаш.

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У свою чергу, Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») заявила, що не планує припиняти залізничне сполучення з Російською Федерацією, тоді як РЖД з 14 грудня скасовує 4 поїзди, що курсують через територію України.

«Що стосується заяви РЖД, так, дійсно, таке є. Станом на 9 грудня між Україною і Росією курсують 24 міжнародних поїзди ... Проте вважати, що на сьогоднішній день заява РЖД якось серйозно вплине на сполучення між Україною і Росією, немає сенсу. 24 поїзди курсують у цьому сполученні, і лише 4 поїзди скасовуються з 14 грудня, а 20 поїздів формування «Укрзалізниці» залишаються», - повідомив начальник департаменту пасажирських перевезень дальнього сполучення «Укрзалізниці» Ігор Бреус.