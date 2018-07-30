"Скажений трафік": в мережі висміяли фото порожнього Кримського моста

09:35, 30 липня 2018
Транспорт/Зв'язок
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Машин на мосту дуже мало / фото twitter.com/KrimRt

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Блогер з ніком RoksolanaToday&Крим виклав відповідні фото в Twitter. "Вру! Напередодні серпня трафік скажений", - підписав він під селфі, зробленими на мосту.

Посміялися над мостом і користувачі мережі.

"То просто натовпи туристів так швидко їдуть,що їх навіть не встигаєш розгледіти", "Чекаємо моменту, коли приймуть закон, що фотки з мосту - це один з видів екстремізму", - пишуть коментатори.

Раніше в мережі з'явилися свіжі фото безлюдних пляжів в окупованому Росією Криму.

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Теги: #Крим#кримський міст