"Скажений трафік": в мережі висміяли фото порожнього Кримського моста
09:35, 30 липня 2018Транспорт/Зв'язок
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На фото видно, що машин на Кримському мосту практично немає, незважаючи на розпал сезону.
Машин на мосту дуже мало / фото twitter.com/KrimRt
Кримський міст з Росії до анексованого Криму не користується популярністю туристів і фактично пустує.
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Блогер з ніком RoksolanaToday&Крим виклав відповідні фото в Twitter. "Вру! Напередодні серпня трафік скажений", - підписав він під селфі, зробленими на мосту.
Брешу!— RoksolanaToday&Крим (@KrimRt) 29 липня 2018 р.
Напередодні серпня трафік скажений... pic.twitter.com/IW7osEnHzu
Посміялися над мостом і користувачі мережі.
"То просто натовпи туристів так швидко їдуть,що їх навіть не встигаєш розгледіти", "Чекаємо моменту, коли приймуть закон, що фотки з мосту - це один з видів екстремізму", - пишуть коментатори.
Раніше в мережі з'явилися свіжі фото безлюдних пляжів в окупованому Росією Криму.
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