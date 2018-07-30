"Скажений трафік": в мережі висміяли фото порожнього Кримського моста

На фото видно, що машин на Кримському мосту практично немає, незважаючи на розпал сезону.

Кримський міст з Росії до анексованого Криму не користується популярністю туристів і фактично пустує.

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Блогер з ніком RoksolanaToday&Крим виклав відповідні фото в Twitter. "Вру! Напередодні серпня трафік скажений", - підписав він під селфі, зробленими на мосту.

Посміялися над мостом і користувачі мережі.

"То просто натовпи туристів так швидко їдуть,що їх навіть не встигаєш розгледіти", "Чекаємо моменту, коли приймуть закон, що фотки з мосту - це один з видів екстремізму", - пишуть коментатори.

Раніше в мережі з'явилися свіжі фото безлюдних пляжів в окупованому Росією Криму.