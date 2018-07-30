«Укрпошта» збільшила збиток на 48%

При цьому чистий дохід від реалізації продукції становив 3,13 млрд грн, що на 34% більше, ніж у січні-червні 2017 року.

Національний оператор поштового зв'язку «Укрпошта» за підсумками січня-червня 2018 року отримав чистий збиток у розмірі 536,7 млн грн, що на 48,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року (361,7 млн грн).

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Про це йдеться в повідомленні компанії в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

При цьому чистий дохід компанії від реалізації продукції становив 3,13 млрд грн, що на 34,2% більше, ніж у січні-червні 2017 року (2,33 млрд грн).

Собівартість реалізованої продукції за перше півріччя становила 3,15 млрд грн, а валовий збиток – 23,6 млн грн.

Довідка УНІАН. «Укрпошта» входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку в країні. Підприємство надає понад 50 видів послуг, у тому числі виплату пенсій, через більш ніж 11 тисяч відділень по всій Україні. Штат компанії налічує близько 76 тисяч співробітників.

«Укрпошта» в 2017 році отримала 203 млн грн чистого збитку проти 158 млн грн чистого прибутку роком раніше.