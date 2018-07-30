Медаль від окупанта: нагородні знаки для українських залізничників робитимуть росіяни

"Укрзалізниця" уклала договір із «Российской железной дорогой» на поставку 96 нагородних знаків «Почесний залізничник» на суму 78 400 гривень.

Філія акціонерної компанії "Укрзалізниця" із закупівель "Центр забезпечення виробництва" за результатами тендеру, проведеного через систему електронних державних закупівель Prozorro, уклала договір із філією «Российской железной дороги» на поставку залізницям України 96 нагородних знаків «Почесний залізничник» із мідно-нікелевого сплаву на суму 78 400 гривень (815 гривень за значок) із урахуванням ПДВ.

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Згідно з повідомленням в системі електронних держзакупівель Prozorro, філія "Укрзалізниці" уклала цей договір 26 липня.

Договір купівлі-продажу підписали в.о. директора філії "Укрзалізниця" із закупівель "Центр забезпечення виробництва" Євген Нікітін і його заступник Андрій Лапін, а з боку «Российской железной дороги» (РЖД) - директор Адміністративно-господарського управління РЖД Володимир Скубака.

Згідно з даними на сайті Prozorro, крім нагородних знаків «Почесний залізничник» із мідно-нікелевого сплаву, в суму 78 400 гривень входить посвідчення до знаку зі шкіри із вклейкою на папері, що сам клеїться.

При цьому оплата проводиться шляхом безготівкового розрахунку. Строк поставки товарів, виконання робіт або надання послуг - до 31 грудня 2018 року.

Варто зазначити, що інформація про інших учасників тендеру на Prozorro відсутня.

Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму Росією в березні 2014 року Кримська дирекція залізничних перевезень, що входить до складу Придніпровської залізниці, була підпорядкована окупаційній владі півострова і перейменована на "Крымскую железную дорогу".

Наприкінці грудня 2015 року уряд Росії прийняв "Крымскую железную дорогу" окупованого Криму в свою федеральну власність і відніс її до сфери ведення Федерального агентства залізничного транспорту (Росжелдор).

Наприкінці травня 2014 року міністр юстиції України Павло Петренко заявив, що Мін'юст звернувся до Генеральної прокуратури України з пропозицією розглянути можливість арешту та відчуження на користь України російського держмайна як компенсацію збитків за анексію Криму РФ. За словами Петренка, загальна сума збитків, завданих Україні анексією Криму РФ, становить 1 трильйон 80 мільярдів гривень, без урахування вартості корисних копалин та упущеної вигоди.