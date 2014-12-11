Продажі вживаних автомобілів в Україні зросли майже в чотири рази

За даними асоціації, на первинному ринку вживаного автотранспорту України, який наповнюється за рахунок його імпорту до країни, у листопаді було продано і вперше зареєстровано в ДАІ 7,729 тис. автомобілів, що на 24% більше обсягу продажу в жовтні поточного року.

Найбільша споживча активність на ринку в листопаді спостерігалася в сегменті комерційних автомобілів, у якому продажі зросли порівняно з показником жовтня поточного року на 24% - до 7 366 штук.

Продажі в сегменті вживаних легкових автомобілів у листопаді збільшилися порівняно з жовтнем на 23% - до 295 одиниць.

На первинному ринку вживаних автобусів у листопаді було продано 68 одиниць, що на 5% більше показника жовтня.

Читайте такожВиробництво автотранспорту в Україні зменшилося на 36% за 11 місяців Як повідомляв УНІАН, продажі вживаних автомобілів у жовтні поточного року порівняно з жовтнем 2013 року зросли в 3,5 рази, до 6,2 тис. штук.

В Україні ринок продажу вживаних автомобілів за підсумками 2013 року зріс на 14% - до 113,852 тис. одиниць.

Довідка УНІАН. Асоціація автовиробників України «Укравтопром» створена в 1997 році. Засновниками «Укравтопрому» виступили понад 20 підприємств, серед яких провідні підприємства автомобілебудівної галузі України - ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» та інші. На сьогоднішній день членами асоціації є 18 великих підприємств вітчизняного автопрому.