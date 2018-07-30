Справа про розкрадання суден морського торговельного флоту України: НАБУ завершило розслідування

Після ознайомлення підозрюваних з матеріалами справи буде складений обвинувальний акт для подальшого направлення до суду.

НАБУ заявляє про завершення досудового розслідування за фактом відчуження морських торгівельних суден в Міністерства інфраструктури за заниженими цінами.

Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро України.

Повідомляється, що детективи 25 липня колишньому президенту підприємства «Сі Трайдент» і екс-директору судновласної компанії повідомили про завершення розслідування, їм відкрито матеріали справи для ознайомлення.

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Після ознайомлення буде складений обвинувальний акт для подальшого направлення до суду.

За даними слідства, екс-президент ПрАТ СК «Сі Трайдент» (100% акцій належать державі) спільно з колишнім директором компанії «Zealand Holdings Inc.» та іншими службовими особами Міністерства інфраструктури України із порушенням вимог Законів України «Про холдингові компанії в Україні», «Про управління об’єктами державної власності», використовуючи довіреність Мінінфраструктури України, впродовж 2012 року продали за заниженими цінами морські торговельні судна «African Lark», «Etna», «Elbrus» та «Everest», передані Міністерством транспорту України як внесок до статутного фонду АСХК «Сі Трайдент».

Відповідно до висновків експертизи, через зазначені дії державі заподіяно збитків на загальну суму понад 219 млн грн.

Досудове розслідування зазначених фактів детективи НАБУ розпочали у грудні 2015 року після передачі відповідних матеріалів із Генеральної прокуратури України.

Як повідомляв УНІАН, Національне антикорупційне бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомило про підозру двом особам у вчиненні злочинів щодо розкрадання суден морського торгового флоту України, завдавши державі збитків на загальну суму понад 219 млн грн.