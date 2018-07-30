Медаль від окупанта: через здійнятий галас УЗ призупинила закупівлю дорогих значків у Росії
Виконуючий обов'язки голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов доручив зупинити процедуру закупівлі знаків "Почесний залізничник" на суму 78,400 гривень (815 гривень за значок), контракт на які був підписаний 26 липня з філією Російської залізниці.
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Про це повідомила прес-служба "Укрзалізниці".
"Укрзалізниця" також звертається до Міністерства інфраструктури України з пропозицією переглянути порядок участі в угоді, яким регламентується порядок присвоєння знака "Почесний залізничник". Дана угода має бути переглянута українською стороною у зв'язку з актуальним політичним контекстом", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, філія акціонерної компанії "Укрзалізниця" за закупівель "Центр забезпечення виробництва" за результатами тендеру, проведеного через систему електронних державних закупівель Prozorro, уклала договір з філією Російської залізниці на постачання залізницям України 96 нагрудних знаків "Почесний залізничник" з мідно-нікелевого сплаву на суму 78,400 гривень з урахуванням ПДВ.
Договір купівлі-продажу підписав в. о. директора філії "Укрзалізниця" по закупівель "Центр забезпечення виробництва" Євген Нікітін та його заступник Андрій Лапін, а з боку Російської залізниці (РЖД) – директор Адміністративно-господарського управління РЖД Володимир Скубака.
Згідно з даними на сайті Prozorro, крім нагрудних знаків "Почесний залізничник" з мідно-нікелевого сплаву, в суму 78,400 гривень входить посвідчення до знака зі шкіри з вклейкою на самоклеючому папері.
При цьому оплата здійснюється шляхом безготівкового розрахунку. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг - до 31 грудня 2018 року.