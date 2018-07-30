Медаль від окупанта: через здійнятий галас УЗ призупинила закупівлю дорогих значків у Росії

Дана угода має бути переглянута українською стороною у зв'язку з актуальним політичним контекстом.

Виконуючий обов'язки голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов доручив зупинити процедуру закупівлі знаків "Почесний залізничник" на суму 78,400 гривень (815 гривень за значок), контракт на які був підписаний 26 липня з філією Російської залізниці.

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Про це повідомила прес-служба "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" також звертається до Міністерства інфраструктури України з пропозицією переглянути порядок участі в угоді, яким регламентується порядок присвоєння знака "Почесний залізничник". Дана угода має бути переглянута українською стороною у зв'язку з актуальним політичним контекстом", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, філія акціонерної компанії "Укрзалізниця" за закупівель "Центр забезпечення виробництва" за результатами тендеру, проведеного через систему електронних державних закупівель Prozorro, уклала договір з філією Російської залізниці на постачання залізницям України 96 нагрудних знаків "Почесний залізничник" з мідно-нікелевого сплаву на суму 78,400 гривень з урахуванням ПДВ.

Договір купівлі-продажу підписав в. о. директора філії "Укрзалізниця" по закупівель "Центр забезпечення виробництва" Євген Нікітін та його заступник Андрій Лапін, а з боку Російської залізниці (РЖД) – директор Адміністративно-господарського управління РЖД Володимир Скубака.

Згідно з даними на сайті Prozorro, крім нагрудних знаків "Почесний залізничник" з мідно-нікелевого сплаву, в суму 78,400 гривень входить посвідчення до знака зі шкіри з вклейкою на самоклеючому папері.

При цьому оплата здійснюється шляхом безготівкового розрахунку. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг - до 31 грудня 2018 року.