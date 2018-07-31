Експерт про маршрутні перевезення в Україні: "там домінує Африка"

Експерт пояснив, як можна змінити катастрофічну ситуацію з перевізниками в Україні.

Поїздки в міських маршрутках часто перетворюються для українців на справжню лотерею. За підрахунками експертів, щороку в Україні під час поїздок в маршрутках гине від 70 до 80 осіб, близько 800 пасажирів отримують важкі травми.

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Про це повідомляє ТСН.ua.

Страшні історії про маршрутки-убивці практично щодня з’являються у ЗМІ. Свідки та учасники інцидентів діляться моторошними фото і відео з мобільного телефону. Люди демонструють, у яких умовах доводиться щодня доїжджати на роботу та ще й платити за це.

Після останніх інцидентів зі смертельними випадками міністр інфраструктури Володимир Омелян пообіцяв забирати автівки у нелегальних перевізників.

Услід за заявою міністра у рейд столичними дорогами виходять цілі наряди патрульних поліцейських. У рамках спецоперації "Перевізник" за 5 днів правоохоронці перевіряють більше 12 тисяч маршруток.

"Виявлено 382 технічно несправних транспортних засоби. З них 79 переобладнані з порушеннями відповідних норм і стандартів. Загалом виявлено понад 2000 порушень законодавства, допущених водіями-перевізниками. Зафіксовано 10 фактів керування автобусами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння", - наголосили у поліції.

Перш за все, пасажир має звернути увагу на головні атрибути його безпеки. Зокрема, кріплення сидінь заводським способом. Поруччя не повинні хитатися, а в салоні має бути вогнегасник.

Змінити ситуацію з безпечністю пасажирських перевезень в Україні теоретично можливо. Утім, на це потрібна колосальна політична воля чиновників на місцях і мінімум – два роки, вважає екс-заступник міністра інфраструктури Олександр Кава.

Проте вірити в можливість таких реформ поки наївно, тому пасажирам щодня доводиться ризикувати власним життям.

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"Щодо ринку маршруток ми можемо сказати, що там до Європи дуже далеко. Там у нас, на жаль, домінує Африка. Це великий ринок. Це більше 100 мільярдів гривень обороту щороку. На жаль, власники маршруток пересідають з одного престижного автомобіля на інший, а потім пасажирів змушують їздити в старих маршрутках, які зазвичай просто розвалюються", - наголосив Кава.

За словами експерта, у випадку травмування під час поїздки в технічно несправній маршрутці поскаржитись можна до Укртрансбезпеки. Проте відстояти власні права практично нереально, оскільки більшість автобусів працюють нелегально, тож надати усі необхідні документи на підтвердження, що ви травмувались саме в момент поїздки у несправному автобусі, – неможливо.

Нагадаємо, нелюдські умови вже стали традицією міжміських перевезень в Україні. Пасажири скаржаться на те, що в маршрутках відпадають сидіння, крісла розміщені так, що ноги ледь влазять, сервіс не поліпшується, натомість ціни ростуть.