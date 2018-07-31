Скандал з медалями від окупанта: в УЗ вирішили запровадити нову нагороду для залізничників

Знак "Почесний залізничник", закупівля яких у Росії була зупинена, був запроваджений міжнародною угодою між країнами СНД від 1993 року.

Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" ініціює введення вищої національної нагороди для залізничників України замість знака "Почесний залізничник", який був введений міжнародною угодою між країнами СНД від 1993 року.

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Про це написав на своїй сторінці в Facebook в. о. голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов.

"Ми звернулися до Міністерства інфраструктури України з відповідними документами, щоб подивитися участь української сторони в цій угоді. Знаю одне - відданих справі залізничників не можна залишати без нагород. Ініціюємо введення вищої національної нагороди для працівників Української залізниці", - зазначив він.

Кравцов нагадав, що закупівля знаків "Почесний залізничник" у Росії зупинена вранці.

Як повідомляв УНІАН, філія акціонерної компанії "Укрзалізниця" за закупівель "Центр забезпечення виробництва" за результатами тендеру, проведеного через систему електронних державних закупівель Prozorro, уклав договір з філією Російської залізниці на постачання залізницям України 96 нагрудних знаків "Почесний залізничник" з мідно-нікелевого сплаву на суму 78 400 гривень з урахуванням ПДВ.

Договір купівлі-продажу підписали в. о. директора філії "Укрзалізниця" по закупівель "Центр забезпечення виробництва" Євген Нікітін і його заступник Андрій Лапін, а з боку Російської залізниці (РЖД) – директор Адміністративно-господарського управління РЖД Володимир Скубака.

Згідно з даними на сайті Prozorro, крім нагрудних знаків "Почесний залізничник" з мідно-нікелевого сплаву, в суму 78 400 гривень входить посвідчення до знака зі шкіри з вклейкою на самоклеючому папері.

Вчора, 30 липня, після громадського резонансу з приводу закупівлі знаків у країни-агресора, Кравцов доручив зупинити процедуру закупівлі знаків "Почесний залізничник".