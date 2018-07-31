Санкції ЄС допоможуть припинити російську блокаду портів в Азовському морі - Порошенко

Президент заявив, що введення Євросоюзом санкцій проти 6 компаній, залучених до будівництва Керченського мосту, відкриває нові можливості для протидії агресивним діям Кремля щодо здійснення фактичної блокади українських морських портів.

Президент України Петро Порошенко впевнений, що Україні разом з міжнародними партнерами вдасться припинити блокаду Росією українських портів в Азовському морі.

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Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Керченський санкційний список" відкрив нову сторінку нашого спільного протидії агресивним діям Кремля щодо здійснення фактичної блокади українських морських портів в Азовському морі", - зазначив Порошенко.

"У взаємодії з міжнародними партнерами знайдемо дієві політико-правові та стосуються безпеки механізми припинення російської морської блокади", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, з другої половини квітня російські прикордонники почали оглядати іноземні судна, наступні до/з українських портів. За даними Міністерства інфраструктури, станом на 16 липня кількість затриманих для огляду російськими прикордонниками судів досягла 148. Міністр інфраструктури Володимир Омелян вважає, що це питання має бути розглянуте на рівні Ради національної безпеки і оборони України.

Сьогодні, 31 липня, Рада Європейського Союзу ввів санкції проти 6 компаній, причетних до незаконного будівництва мосту через Керченську протоку в окупований Росією Крим. Міст був відкритий президентом РФ Володимиром Путіним 15 травня. Наявність мосту негативно вплинуло на роботу українських портів у Маріуполі та Бердянську, оскільки не всі кораблі можуть пройти під цією спорудою.

Під санкції, які набирають чинності 31 липня 2018 року, потрапили "АТ "Інститут Гипростроймост - Санкт-Петербург", "ПАТ "Мостотрест", "Суднобудівний завод "Затока", "ТОВ "Стройгазмонтаж" (груп СГМ), "OOO "Стройгазмонтаж-Міст" і "АТ "ВАД".

В ЄС нагадали, що інші обмежувальні заходи, введені через ситуацію в Україні, стосуються конкретних секторів російської економіки - банківського, фінансового та енергетичного. Ці санкції діють до 31 січня 2019 року. Крім того, санкції, запроваджені через незаконну анексії Криму і Севастополя та діють до 23 червня 2019 року.