Війна не перешкода: "Укрзалізниця" підписала договір на купівлю реле російської компанії

Виробником електромагнітних реле для «Укрзалізниці» буде Камишловський електротехнічний завод, який розташований у місті Камишлов Свердловської області (Російська Федерація).

Філія акціонерної компанії "Укрзалізниця" із закупівель "Центр забезпечення виробництва" за результатами тендеру, проведеного через систему електронних державних закупівель Prozorro, уклав договір з компанією «Смарт Ексім» на купівлю електромагнітних реле російської компанії «Елтеза» на суму 10,443 млн грн з урахуванням ПДВ.

Читайте такожСкандал з медалями від окупанта: в УЗ вирішили запровадити нову нагороду для залізничників

Згідно з повідомленням у системі електронних держзакупівель Prozorro, філія "Укрзалізниці" уклала цей договір 26 липня з компанією «Смарт Ексім», що представляє харківську компанію «Т.С.О», яка є офіційним представником акціонерного товариства «Желдоравтоматизация», яка, в свою чергу, є дилером продукції акціонерного товариства «Об'єднані електротехнічні заводи» ("Елтеза"), розташованого в Росії.

Згідно з угодою, виробником електромагнітних реле для «Укрзалізниці» буде філія акціонерного товариства «Елтеза» - Камишловський електротехнічний завод, який розташований у місті Камишлов Свердловської області (Російська Федерація).

Договір купівлі-продажу підписав заступник директора філії "Укрзалізниця" із закупівель "Центр забезпечення виробництва" Андрій Лапін і ще один заступник директора ЦЗВ Олексій Онисимюк.

Згідно з даними на сайті Prozorro, спочатку в тендері на поставку реле брали участь 2 фірми: «Венчурс Груп» і «Смарт Ексім». При цьому обидві фірми надали документи про те, що є офіційними представниками «Т.С.О.», яке є представником в Україні російського виробника - «Елтеза».

Варто зазначити, що власниками «Смарт Ексім» є жителька Києва Марина Дьяченко та житель окупованого Донецька Євген Ущека, який є власником ще 9 компаній, частина з яких розташована на непідконтрольній території.

Як повідомляв УНІАН, філія акціонерної компанії "Укрзалізниця" із закупівель "Центр забезпечення виробництва" 26 липня уклала угоду з філією Російської залізниці на поставку залізницям України 96 нагородних знаків «Почесний залізничник» з мідно-нікелевого сплаву на суму 181,927 тис. російських рублів з урахуванням ПДВ.

Вчора, 30 липня, після громадського резонансу з приводу закупівлі знаків у країни-агресора, в.о. очільника «Укрзалізниці» Євген Кравцов доручив зупинити процедуру закупівлі знаків «Почесний залізничник».

Після анексії Криму Росією в березні 2014 року Кримська дирекція залізничних перевезень, що входить до складу Придніпровської залізниці, була підпорядкована окупаційній владі півострова і перейменована на "Кримську залізницю".

Наприкінці грудня 2015 року уряд Росії прийняв Кримську залізницю окупованого Криму в свою федеральну власність і відніс її до сфери ведення Федерального агентства залізничного транспорту (Росжелдор).

Наприкінці травня 2014 року міністр юстиції України Павло Петренко заявив, що Мін'юст звернувся до Генеральної прокуратури України з пропозицією розглянути можливість арешту та відчуження на користь України російського держмайна як компенсації збитку за анексію Криму РФ. За словами Петренка, загальна сума збитку, заподіяного Україні анексією Криму РФ, становить 1 трильйон 80 мільярдів гривень, без урахування вартості корисних копалин та упущеної вигоди.