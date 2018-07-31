Vodafone подвоїв абонплату за тарифні плани

За одні з найбільш доступних тарифів "Офіс 30+" доведеться щомісяця платити 80 гривень, а за "Офіс 30 - 70 гривень.

Один з найбільших українських операторів мобільного зв'язку компанія "ВФ Україна", що працює під брендом Vodafone, переведе абонентів на нові тарифні плани, вартість яких в середньому вище в два рази, повідомляється на сайті оператора.

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"Шановні користувачі! Звертаємо вашу увагу, що з 01.08.2018 р. будуть змінені умови обслуговування в архівних тарифних планах", - повідомив оператор.

Зокрема, оператор Vodafone Україна закриває дві сітки тарифів: "Офіс 10/20/30/40/50/80/90" і "Офіс 30+/50+/90+/150+". Для абонентів цих тарифів ціни зростуть більш ніж у два рази. Так за "Офіс 30 доведеться щомісяця сплачувати 80 гривень, а за "Офіс 30+" - 70 гривень.

Також оператор закриє тарифні плани "Смарт Офіс 20/40/60/100/160/220" і "Смарт Офіс 3G". Тим, хто раніше користувався тарифами "Смарт Офіс 20/40/60" з 1 серпня абонплата за тарифні плани стане відчутно більшою: 40 гривень, 70 гривень та 120 гривень відповідно.

Як повідомляв УНІАН, з 1 липня Vodafone приступив до запуску інтернету четвертого покоління на частоті 1,8 ГГц у близько 50 населених пунктах в наступних областях країни: Київська, Дніпропетровська, Харківська, Запорізька, Одеська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Кіровоградська, Херсонська, Львівська та Чернівецька.

Довідка УНІАН. "Vodafonе Україна" є одним з найбільших вітчизняних мобільних операторів. Компанія надає послуги в стандарті GSM та CDMA-450, обслуговує понад 20 мільйонів абонентів.