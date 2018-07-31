Водіям вантажівок нагадують: в'їзд до Києва можуть закрити через спеку

16:53, 31 липня 2018
Транспорт/Зв'язок
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Водіям вантажівок можуть закрити в'їзд до Києва / фото УНИАН

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Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

"Київавтодор" просить перевізників взяти до відома, що за перевищення температури повітря 28° вводиться обмеження руху вулично-дорожньою мережею Києва для великовагових транспортних засобів загальною вагою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т із 10:00 до 22:00.

Нагадаємо, Укргідрометцентр прогнозує, що в середу, 1 серпня, повітря у столиці прогріється до 27-29°.

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Теги: #Київ#вантажівка#заборона на в'їзд