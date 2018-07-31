Водіям вантажівок нагадують: в'їзд до Києва можуть закрити через спеку
16:53, 31 липня 2018Транспорт/Зв'язок
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"Київавтодор" просить перевізників взяти до відома, що за перевищення температури повітря 28° вводиться обмеження руху.
Водіям вантажівок можуть закрити в'їзд до Києва / фото УНИАН
Комунальна корпорація "Київавтодор" через прогнозовану синоптиками спеку може заборонити великоваговим вантажівкам в'їзд до столиці.
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Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.
"Київавтодор" просить перевізників взяти до відома, що за перевищення температури повітря 28° вводиться обмеження руху вулично-дорожньою мережею Києва для великовагових транспортних засобів загальною вагою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т із 10:00 до 22:00.
Нагадаємо, Укргідрометцентр прогнозує, що в середу, 1 серпня, повітря у столиці прогріється до 27-29°.
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