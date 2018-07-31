В уряді визначилися, як покращити якість мобільного зв'язку

Реалізація плану забезпечить дотримання мобільними операторами стандартів якості послуг мобільного зв'язку, а також посилення відповідальності за викрадення телекомунікаційного обладнання.

Кабінет міністрів України затвердив План заходів щодо покращення якості послуг рухомого (мобільного) зв'язку.

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Відповідне розпорядження уряду від 18 липня оприлюднено на урядовому порталі.

Згідно з повідомленням на сайті, реалізація зазначеного плану заходів приведе до переходу на європейські підходи до інформування абонентів про рівні якості телекомунікаційних послуг голосової телефонії, текстових повідомлень (SMS) і доступу до інтернету в мережах мобільного зв'язку. Також затвердження плану забезпечить сталість функціонування телекомунікаційних мереж загального користування шляхом запровадження конвергентних рішень взаємодії мереж мобільного та фіксованого зв'язку.

Крім того, в Україні впровадять систему моніторингу якості телекомунікаційних послуг, а також буде ініційовано законодавчі акти щодо посилення відповідальності за викрадення телекомунікаційного обладнання.

Зокрема, для цього пропонується включити Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), до переліку органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» в частині здійснення позапланових заходів державного нагляду. Для цього регулятору необхідно отримати дозвіл Державної регуляторної служби та Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

На мобільних операторів також покладається зобов’язання дотримання показників якості послуг мобільного зв'язку та їх граничних нормованих рівнів, а також ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій.

Як зазначається, затвердження заходів забезпечить технологічну нейтральність у різних діапазонах частот для надання споживачам телекомунікаційних послуг із застосуванням різноманітних телекомунікаційних технологій.

Реалізація більшості заходів запланована до кінця 2018 року.

«Планом передбачено розроблення та прийняття низки нормативно-правових актів Адміністрації Держспецзв'язку, НКРЗІ, Кабінету міністрів та законопроектів, супроводження законопроектів, зареєстрованих у Верховній Раді України, а також проведення заходів державного нагляду НКРЗІ», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, голова НКРЗІ Олександр Животовський заявив, що кількість скарг на якість покриття мобільних операторів різко зросла у 2018 році. Серед причин, які призвели до погіршення мобільного зв'язку, він назвав побудову мережі четвертого покоління, а також значне зростання крадіжок і пошкоджень телекомунікаційного обладнання, зокрема кабелів.

Крім того, за словами Животовського, під час перевірки мобільного зв'язку за розпорядженням Кабінету міністрів оператори не надали об'єктивних даних.