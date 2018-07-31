В аеропорту Ярославського з 13 листопада відкриють прямий рейс "Харків – Лондон"

Напрямок "Харків - Лондон Лутон" стане першим в історії міжнародного аеропорту "Харків" регулярним авіасполученням Слобожанщини та Великобританії.

З 13 листопада авіакомпанія Wizz Air почне здійснювати регулярні рейси за маршрутом "Харків – Лондон". Згідно з повідомленням, перельоти здійснюватимуться 3 рази на тиждень: по вівторках, четвергах і суботах. При цьому мінімальна ціна авіаквитків, що включають лише перевезення ручної поклажі, починається від 609 гривень в одну сторону. Кількість квитків даною вартістю обмежено.

Про це заявило керівництво угорського лоукостера Wizz Air.

"Напрямок Харків - Лондон Лутон стане першим в історії міжнародного аеропорту "Харків" регулярним авіасполученням Слобожанщини та Великобританії. Лондон - світовий фінансовий центр, столиця глобального значення і одне з найбільш відвідуваних туристами міст. Ми віримо, що прямі рейси "Харків - Лондон Лутон" стануть драйвером розвитку фінансових, культурних, економічних і туристичних відносин зі столицею Великобританії не лише для нашого міста, але і для всієї східної України. Ми неймовірно раді такій можливості і дякуємо авіакомпанії Wizz Air за плідну співпрацю — тільки цього року, завдяки спільній роботі, рейс "Харків - Лондон Лутон" став вже четвертим нашим спільним напрямком", - підкреслив генеральний директор міжнародного аеропорту "Харків" Володимир Васильченко.

Нагадаємо, що цей аеропорт отримав новий стимул для розвитку після масштабної реконструкції, здійсненої в рамках підготовки міста до проведення Євро-2012. Роботи проводилися за моделлю приватно-державного партнерства. Відповідальність за аеровокзальну частину взяла на себе держава. Приватний інвестор Олександр Ярославський (президент і власник групи DCH) побудував новий термінал, реконструював наявний аеровокзал та інше. В цілому Ярославським було інвестовано понад 100 млн доларів.

Після реконструкції аеропорт "Харків" постійно нарощував показники пасажиропотоку та активно залучав нових авіаперевізників. У лютому поточного року керівник підприємства Васильченко провів спільну прес-конференцію з головою Харківської обласної державної адміністрації Юлією Світличною. В ході заходу він анонсував відкриття цілої низки нових рейсів, більша частина з яких вже виконується. Крім перерахованих перельотів від Wizz Air (Дортмунд і Катовіце, а також Лондон та Відень з листопада) налагоджено пряме регулярне авіасполучення з Міланом (МАУ) і Тбілісі (Myway Airlines). Також здійснюються сезонні рейси (в Барселону, Ріміні, Батумі).

Як повідомлялося раніше, в червні поточного року аеропорт обслужив рекордну кількість пасажирів, вперше перевищивши позначку місячного пасажиропотоку в 100 тис. людина. Всього за 1-ше півріччя послугами харківського аеропорту скористалися 440,2 тис. осіб, що на 21% більше аналогічного періоду 2017 року.