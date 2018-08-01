На українських дорогах з'явилися нові автомобільні номери (інфографіка)

Наприклад, у Києві існує маловідома серія номерних знаків КА, яка вже активно застосовується.

В Україні почали з'являтися нові серії автомобільних знаків.

Про це повідомляє Аutoconsulting.

Видання зазначає, що, наприклад, у Києві існує маловідома серія номерних знаків КА, яка вже активно застосовується.

Аналогічні нові серії з'явилися і для інших регіонів України.

З 2004 року коди регіонів були розподілені виключно з використанням літер, що збігаються в латинському і українському алфавітах, починаючи з Києва: АА, АВ, АС і т. д., в інтервалах АА - АХ, ВА - ВО, ВТ - ВХ, СА - СВ, СЕ - СН.

Окремим кодом, який не входив в жоден інтервал стала серія ІІ. Проте з 2006 року вона була виключена і підлягала вилученню.

У 2013 році були прийняті зміни до ДСТУ 4278: 2004, згідно з якими список кодів регіонів доповнено серіями в інтервалах НА - НХ, ІА - ІВ, КА - КХ, за винятком серій НР і ІС, які не мали аналогів у кодуванні зразка 2004 року.