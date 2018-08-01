«Укрзалізниця» запустила новий експериментальний контейнерний поїзд

Маршрут поїзда: Одеса-порт - Дніпро-Ліски - Одеса-порт. Відстань 628 км поїзд долає за 18 годин.

Акціонерна держкомпанія «Укрзалізниця» 31 липня запустила експериментальний рейс контейнерного поїзда за маршрутом Одеса-порт - Дніпро-Ліски - Одеса-порт.

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Як повідомили в прес-службі адміністрації Одеського морського порту, відстань в 628 км поїзд долає за 18 годин.

Наголошується, що це набагато швидше і ефективніше за звичайні поставки залізницею і автотранспортом, оскільки перевезення вантажів прямими контейнерними поїздами гарантує відсутність проведення маневрових операцій на шляху прямування і дотримання графіка руху незалежно від погодних умов.

«Рішення про організацію чергового комплексного сервісу з доставки вантажів в контейнерах з території України було прийняте 20 липня в Одесі на розширеній нараді під головуванням операційного директора «Укрзалізниці» В'ячеслава Єрьоміна. У нараді взяли участь представники залізничного відомства, адміністрації Одеського порту, стивідорних компаній-операторів морських контейнерних терміналів (ДП «КТО» HHLA, ТОВ «Бруклін-Київ Порт») та експедиторських компаній», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі повідомили, що в 2017 році через термінали Одеського порту було перевантажено 519 тис. TEU, що становить 72% від загального обсягу контейнерних вантажів, які перевалюють українські морські порти.

«Безумовно, ми зацікавлені в тому, щоб клієнти порту мали більше можливостей для організації інтермодальних перевезень експортних та імпортних вантажів за встановленим графіком і прийнятною вартістю. Регулярні контейнерні поїзди є найбільш ефективним варіантом вирішення цієї задачі. Про це свідчить, зокрема обнадійливий старт контейнерного поїзда сполученням Одеса - Рожнятів Івано-Франківської області, де за неповних два місяці було здійснено 15 рейсів з порту в західні області України і чотирнадцять у зворотному напрямку. Сподіваюся, що потяг з Одеси до Дніпра знайде свого клієнта і дасть підстави нашим партнерам-залізничникам рухатися далі і організувати регулярні інтермодальні перевезення з Одеського порту також до Києва та Харкова», - зазначив ачальник адміністрації Одеського порту Ігор Ткачук.

Згідно з повідомленням, для формування складу експериментального рейсу філією «Укрзалізниці» ЦТС «Ліски» виділено 40 фітингових платформ.

«Формування першого складу поїзда відбулося за рахунок порожніх контейнерів. На момент відправлення поїзда заповнення платформ становило 25%», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за результатами першого рейсу спеціально створена робоча група повинна розробити Технологію проходження регулярного контейнерного поїзда».

«Орієнтовно, поїзд відправлятиметься зі станції Одеса-порт у вівторок о 13:00 і завершувати кругорейс в понеділок о 19:37 за графіком. На сьогодні ми оцінюємо сезонну завантаженість рейсів на Дніпро в обсязі до 60 платформ в тиждень. Але щоб налагодити регулярні відправки такої кількості рухомого складу, потрібна чітка координація роботи портовиків, залізничників та контролюючих органів, в першу чергу митників, - цитує прес-служба начальника станції Одеса-порт Віталія Кирильчука.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня "Укрзалізниця" спільно з Maersk Line і «ТІС Контейнерний термінал» запустили регулярний контейнерний поїзд за маршрутом ст. Чорноморська (для ТІС) порт Южний – Київ-Ліски - ст. Чорноморська (для ТІС) порт "Южний", який дозволить організувати на території України комплексний сервіс з доставки вантажів у контейнерах.