У Росії нова ідея - через Керченську протоку пропонують протягнути канатну дорогу

Інженерно-консультаційний центр «Мысль» російського Новочеркаського державного технічного університету запатентував ідею будівництва через Керченську протоку вантажопасажирського канатно-переправочного комплексу, передає "Новости Крыма" з посиланням на повідомлення прес-служби нелегітимної Торгово-промислової палати окупованого РФ Криму.

Читайте такожОкупаційна влада Криму визнали, що Росія створила "бардак" на Керченській переправі«На сьогоднішній день логістика є головною проблемою бізнесу і населення Криму. Традиційний підхід - використання поромів, вичерпав себе. Доктор технічних наук, лауреат премії уряду РФ професор Анатолій Короткий звернувся в ТПП Криму з пропозицією оригінального і неординарного способу переправи пасажирів і легкового транспорту через Керченську протоку», - повідомили в палаті.

Короткий запропонував протягнути 4,5 км канатної дороги на висоті 70 метрів над рівнем моря. Передбачається використовувати підйомник «Роза Хутір - Гірське село», який залишився після зимової Олімпіади в Сочі і в даний час не використовується.

Читайте такожПасажири Керченської переправи: причали розбиті як після бомбардування, організації немаєРеалізувати проект пропонується за 1-2 роки. Передбачається, що підйомник зможе перевозити 500 осіб і 45 автомобілів на годину. Вартість проїзду буде нижче, ніж на переправі - 100 рублів з людини і 600 рублів з машини (на поромі - 130 рублів пасажирський квиток та 700-1600 рублів за автомобіль).

Нагадаємо, Керченський міст планується побудувати до грудня 2018 року, але суперечки в РФ навколо проекту не вщухають. Вартість будівництва мостового переходу через Керченську протоку і по косі Тузла встановлена на рівні 228 млрд рублів. Його загальна довжина складе 19 км.

Росавтодор планує направляти до 50% всіх коштів на будівництво мосту. Для цього Росавтодор буде змушений припинити фінансування великих інфраструктурних проектів.