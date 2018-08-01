Швидкісна електричка до "Бориспіля" будується з випередженням графіка - Гройсман

За словами прем'єра, економія коштів по виконаним роботам вже становить 120 мільйонів гривень.

Залізничний експрес, який має з'єднати вокзал "Київ-Пасажирський" з найбільшим міжнародним аеропортом України "Бориспіль", будується з незначним випередженням графіка, а економія бюджету проекту вже становить близько 120 мільйонів гривень.

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Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час ознайомлення з ходом виконання проекту, повідомляє прес-служба уряду.

На даний час за проектом виконано будівництво колії і формуються залізничні платформи.

"Розгорнуті будівельні роботи. До 1 грудня все буде завершено. Буде налагоджено сполучення "Київ-Пасажирський" з аеропортом "Бориспіль" - нашими повітряними воротами. Ми щороку маємо приріст пасажиропотоку "плюс" 2 мільйони осіб. І зараз будуємо зручний шлях, як дістатися до аеропорту. Більш того! Залізниця зараз планує надавати пропозиції по квитках - не тільки для поїзда, але і відразу - поїзд, під'їзд в "Бориспіль" і квиток на авіалінії", - зазначив Гройсман.

Прем'єр-міністр запевнив, що все буде зроблено вчасно.

"І найголовніше! Ми передбачили бюджету на цей проект помірний. Якщо візьмемо плани "Повітряного експресу" - аналогічного проекту, то на нього хотіли витратити понад 10 мільярдів гривень. А ми заклали 700 мільйонів. І вже зараз економія по роботах - 120 мільйонів гривень. Уявіть собі - 10 мільярдів і 580 мільйонів. Різниця очевидна", - підкреслив голова уряду.

Як повідомляв УНІАН, у лютому поточного року Кабмін підтримав розроблений ВАТ "Укрзалізниця" проект будівництва швидкісної лінії залізничного сполучення "Бориспіль".

Згідно з проектом будівництва, лінія буде прокладена від вокзалу "Київ-Пасажирський" через станцію "Видубичі" до терміналу D аеропорту "Бориспіль". Розрахунковий час в дорозі - 35 хвилин.

Рухомий склад, який буде використовуватися на лінії, - 11 поїздів PESA 620 м на 91 місце і 2 поїзди PESA 630м на 192 місця.

Як очікується, запуск швидкісного сполучення не тільки істотно спростить дорогу в аеропорт міста і до міста з аеропорту, а також розвантажить ключові міські магістралі.