Vodafone підвищив абонплату в архівних тарифах на 20%

Абонентська плата в цих тарифах зміниться на 10-30 гривень на місяць.

Один з найбільших українських операторів мобільного зв'язку компанія "ВФ Україна", яка працює під брендом Vodafone, заявила, що підвищення абонентської плати в архівних тарифах оператора становитиме близько 20%.

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Про це повідомили в прес-службі компанії.

Як уточнюють у Vodafone Україна, тарифні зміни торкнулися лише старих, архівних бізнес-тарифів МТС, які нібито "давно перестали відповідати сучасним запитам абонентів". Зміни пояснюють зростанням цін на електрику, оренду, платою за частоти.

"Абонентська плата в цих тарифах змінюється в середньому на 10-30 гривень на місяць, що становить близько 20%, тобто про жодне дворазове підвищення тарифів мови не йде", - пояснили в компанії, уточнивши, що діючі тарифи Vodafone ані для приватних, ані для корпоративних клієнтів не змінюються.

Так, наприклад, згідно наданої в компанії інформацією, вартість тарифу "Смарт Офіс 20" збільшиться з 30 до 40 гривень, "Смарт Офіс 160" - з 250 до 280 гривень, "Офіс 30 - з 60 до 80 гривень, "Офіс 90" - з 135 до 150 гривень, "Бізнес оптимальний - 2" - з 11 до 30 гривень на місяць.

У компанії уточнили, що підвищення інших тарифів поки не планується.

Довідка УНІАН. "Vodafonе Україна" є одним з найбільших вітчизняних мобільних операторів. Компанія надає послуги в стандарті GSM та CDMA-450, обслуговує понад 20 мільйонів абонентів.