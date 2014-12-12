Кабмін відмовився давати гроші на нові дороги

Про це заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді віце-прем'єр-міністр України Валерій Вощевський.

«Одне з важливих завдань, яке сьогодні вирішує уряд, - це пережити цю зиму, насамперед це стосується всієї інфраструктури держави. У нас справді дуже складна ситуація і в «Укрзалізниці», і в «Укравтодорі». Ресурсу для того, щоб сьогодні щось будувати, - немає. І найімовірніше, в 2015 році не буде», - сказав віце-прем'єр.

«Одна з проблем - боргові зобов'язання і це, найімовірніше, - (потрібно) реструктуризація», - додав Вощевський.

Читайте такожЦьогоріч Львівщина не отримала коштів із 140 мільйонів, виділених Кабміном на ремонт доріг - ОДАРазом з тим, віце-прем'єр вважає, що для залучення додаткових ресурсів у транспортну галузь уряду України необхідно продовжувати реалізувати великі інфраструктурні проекти, зокрема, реалізувати проект кільцевої дороги навколо Києва.

Протягом останніх років українські чиновники неодноразово заявляли про необхідність будівництва столичної об'їзної кільцевої дороги, однак цей проект так і не почав реалізовуватися через відсутність коштів і бюрократичні зволікання.

Представники уряду України кажуть, що дефіцит державного бюджету в 2015 році може збільшитися до близько 4,5% з 4,0% у 2014 році.