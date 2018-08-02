"Кримський міст - це розвод Кремля": чому півострів продовжує занепадати

Кримчани покладали великі надії на Керченський міст, але він не вирішив жодну економічну проблему.

На Керченський міст і дорогу до нього Кремль витратив більше $6 млрд, але після відкриття об'єкта ціни на півострові зросли, турпотік майже не змінився, а економіка регіону продовжила своє піке.

Про це йдеться у статті журналу "Новое время". Відзначається, що Олександра Єфименко, журналістка російського видання Межі.ру, яка нещодавно побувала в Криму, розповідає, що кримчани з нетерпінням чекали введення моста в експлуатацію. Об'єкт, обіцяний жителям окупованого півострова самим президентом Росії Володимиром Путіним, виглядав для них вирішенням всіх проблем.

"Єфименко пояснює: на півострові — високі ціни на продукти, мало туристів, не працюють нормально банки, немає мережевих торгових гіпермаркетів та інше. Москва і місцеві кримські "урядовці" частково пояснювали всі ці проблеми відсутністю зручного сполучення з РФ. І міст через Керченську протоку, що виявляє собою прямий зв'язок з материкової Росією, Кремль підносив як чарівну пігулку, яка може разом вирішити всі складні питання. Кримчани повірили в це. Міст будували довго — лише в середині травня цього року його здали в експлуатацію. Зробив це особисто Путін, проїхавши по мосту за кермом помаранчевого КамАЗ. Минуло два місяці. Що далі? У Єфименко є відповідь. “Нічого. Від слова "зовсім". Це незважаючи на те, що тема мосту чотири роки не йшла з екранів ТБ", - сказано в повідомленні.

“Чекали міст з нетерпінням — а тепер тиша. Вже навіть кримська влада почала говорити: міст проблем не вирішить, ще він такий дорогий, треба якось відбивати вартість, так що нічого не подешевшає", - говорить з цього приводу севастопольчанка Євгенія.

Зараз об'єкт працює в обмеженому режимі — по дві автомобільні смуги в кожну сторону. Залізничні шляхи завершать у наступному році. Але потім, як обіцяє російська влада, міст досягне максимальної пропускної спроможності.

Причому спочатку міст планували витратити 24 млрд руб., але в процесі будівництва його кошторис подорожчав в 10 разів і дістався до відмітки в 250 млрд руб. Левова частка коштів потрапляє до росіян, особливо до головного підрядника будівництва мосту — мільярдера Аркадія Ротенберга, близького друга президента РФ Володимира Путіна. Кримчани не отримали з мосту підрядів, але образило подібне небагатьох.

Проте жителі півострова не отримали і "манни небесної" — і це відчули буквально все. Севастопольчанка Євгена пояснює: серед її земляків була сильна віра в те, що разом з мостом прибудуть, зокрема, і великі торгові мережі. Їх поява, мовляв, і здешевить більшість товарів. Але — ні: за даними місцевих джерел, ТРЦ на півострові роблять рівно протилежне — закриваються. Ще один кримський парадокс: прямий зв'язок з РФ з'явився, продукти поставляти стало простіше, але з травня ціни на основні з них виросли десь на 20-30%. Адже на півострові і без того все було дорого — з вартістю страв з кримськими магазинами змагалися хіба що дорогі (як для Росії) московські торгові центри. За червневими (тобто вже після відкриття мосту) даними Кримстату, 1 кг яловичини без кістки коштував на півострові в середньому 435 руб. (183 грн). В українських супермаркетах ціна аналогічного м'яса — 129 грн. Вершкове масло в окупованому регіоні варто 528 руб. (222 грн за кілограм, а в Україні — 150 грн. При цьому середній розмір фактичних заробітних плат в Криму коливається в межах 15 тис. руб.— це приблизно 6,7 тис. грн.

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Експерти впевнені: міст у будь-якому випадку не зробить життя кримчан красивіше і дешевше. По-перше, сам по собі він малоефективний - міст просто приведе до Керчі.

За словами Олександра Клименка, експерта Майдану закордонних справ, міст просто трохи покращує логістику. На Керченській поромній переправі і так працює 19 поромів, які цілком успішно доставляли на півострів не тільки продукти, але і будматеріали.

Міст не вирішує жодну економічну проблему, уточнює Олексій Стародубов, директор Кримського експертного центру. І не вирішить, навіть якщо підвести до нього всі потрібні дороги. І причина — у внутрішніх проблемах самого окупованого регіону.

Журналістка Єфименко довго жила на півострові і звикла до того, що наявність туристів в місті можна помітити не тільки з того, скільки людей на пляжі, але і по заповнюваності автобусів, торгових місць, зон відпочинку. Зараз, оцінюючи всі ці моменти, вона впевнено говорить: туристів стало помітно менше, ніж до 2014-го.

Олександр Лієв, екс-міністр курортів і туризму Криму доокупаційних часів, вважає: турпотік у перший рік відкриття мосту збільшиться незначно, на 100 тис.— до 1,6 млн осіб. "При Україні", за його словами, півострів брав за рік близько 6 млн відпочиваючих.

За даними Асоціації туроператорів Росії (АТОР), в 2018-му середній цінник на путівки в окупований регіон виріс на 48%. Найдешевший тур з Москви на двох у Феодосію коштує 37 тис. руб., а подібний вояж на острів Крит — 36 тис. руб.

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І в Криму дійсно накопичуються проблеми з вивезенням сміття, з викидами стічних вод в море. А кращі пляжі закривають парканами спецсанаторії різних російських відомств. У підсумку півострів не витримує конкуренції з іншими світовими курортами — Туреччиною, Єгиптом.

"Крим перетворився на "російську провінцію" — проблемну і вкрай залежну від Москви",— говорить Клименко. У 2017-му, на четвертому році окупації, місцеві доходи помітно скоротилися, і Крим тепер сильно залежить від зовнішніх дотацій. Помирає сільське господарство і промисловість, в рази скоротилася туристична галузь. Успішний лише держсектор. А тому регіон став вкрай чутливим до загальноросійських проблем", - наголошується в статті.

І місцевим підприємцям стає все важче. “У Росії давно зрозуміли, що народ — це друга нафта. Тому качають з людей гроші, поки санкції та інші відмовки",— каже кримський підприємець Віктор.

Крім цього, Крим накриває і глобальна проблема — брак води. Дослідження показують: півострів перетворюється в пустелю — пропадає рослинний покрив.

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