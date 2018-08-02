У Києві 3 серпня через футбольний матч три центральні станції метро працюватимуть в особливому режимі

Станція "Олімпійська" не працюватиме, станція "Площа Льва Толстого" закривається на вхід, а станція "Палац Спорту" закривається на вихід.

У Києві 3 серпня ввечері через футбольний матч буде введено особливий режим роботи трьох станцій метрополітену.

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Про це повідомляється у мікроблозі Twitter комунального підприємства «Київський метрополітен».

Зокрема, зазначається, що 3 серпня з 18:00 до 19:00 буде введено особливий режим роботи трьох станцій київського метрополітену. Станція "Олімпійська" не працюватиме, станція "Площа Льва Толстого" закривається на вхід, а станція "Палац Спорту" - на вихід.

Також після 20:30 можливе обмеження на вхід до цих станцій.

У столичній підземці зазначили, що змінюють режим роботи станцій під час масових заходів заради безпеки пасажирів.

3 серпня о 19:00 на стадіоні НСК "Олімпійський" в рамках третього туру української прем'єр-ліги відбудеться футбольний матч між командами "Динамо" (Київ) та "Шахтар" (Донецьк).