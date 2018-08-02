На українських дорогах можуть з'явитися SOS-станції

Парцхаладзе зазначив, що такі SOS-станції на трасах необхідні для оповіщення про аварії або поломки на дорозі та виклику технічної допомоги, медичної служби або поліції.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства має намір внести зміни до державних будівельних норм для проектування на українських трасах SOS-станцій - спеціальних засобів екстреного зв'язку при надзвичайній ситуації на дорозі.

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Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Лев Парцхаладзе на своїй сторінці в Facebook.

"Питання безпеки - пріоритет №1. Коли люди в дорозі, можуть статися непередбачувані надзвичайні ситуації - аварія або поломка машини. Тому облаштування доріг спеціальними засобами екстреного зв'язку - так званими SOS-станціями - це безпека і зручність виклику необхідної допомоги: поліції, швидкої допомоги або евакуатора. Зараз плануємо розглянути можливість проектування таких SOS-станцій на трасах України і внесення відповідних змін в державні будівельні норми", - написав Парцхаладзе.

Він зазначив, що такі SOS-станції на трасах необхідні для оповіщення про аварії або поломки на дорозі і виклику технічної допомоги, медичної служби або поліції.

"Крім того, на станції може знаходитися аптечка екстреного призначення. Аналізуємо зарубіжний досвід, зокрема, європейський. Ідеальний варіант - так звані "emergency бокси", які обладнані кнопками виклику допомоги (диспетчерської служби), спеціальними камерами, а також окремим боксом з першої лікарської допомогою", - сказав заступник міністра.

За його словами, виходячи з європейського досвіду, такі станції мають розташовуватися вздовж трас на відстані від 500 метрів до 2 кілометрів, орієнтовний час очікування приїзду екстреної допомоги (медичної або поліції) може становити до 30 хвилин, технічної допомоги - до 1 години.

Парцхаладзе також нагадав, що зараз Мінрегіон спільно з Міністерством охорони здоров'я і Держслужба з надзвичайних ситуацій працюють над реалізацією проекту створення Центрів безпеки в громадах для надання своєчасної допомоги при пожежі або іншої надзвичайної ситуації. Центри безпеки будуть об'єднувати пожежну допомогу, невідкладну медичну допомогу, поліцейський пункт і єдиний диспетчерський пункт для координації дій. Парцхаладзе зазначив, що Центри безпеки можна буде використовувати також і для надання допомоги на дорозі, саме завдяки пристрою на трасах таких SOS-станцій.

Як повідомляв УНІАН, для підвищення безпеки дорожнього руху та зниження аварійності Мінрегіон ввів нову норму в ДБН про можливість звуження ширини смуг руху в містах і селах. За даними Мінрегіону, це сприятиме збільшенню пропускної здатності вулиць і зменшення заторів, ефективному розвитку громадського транспорту та велосипедного руху за рахунок облаштування окремих смуг для них.

Довідка УНІАН. Державні будівельні норми (ДБН) - обов'язкові для виконання нормативні документи, що використовуються при проектуванні нових і реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів у відповідності з їх призначенням.