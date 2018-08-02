Існує три етапи: експерт детально описав, як Росія затримує кораблі в Азовському морі

Затримання українського судна в Азовському морі в середньому триває 4-5 годин.

Головний редактор порталу BlackSeaNews Андрій Клименко розповів, як Росія затримує судна в Азовському морі.

Механізм затримання українських кораблів журналіст описав в інтерв'ю виданню "Апостроф".

"Сьогодні ми маємо три етапи, на яких зупиняють судна, які йдуть до Маріуполя або Бердянсьа. Спочатку вони чекають дозволу на прохід через Керченську протоку в Азовське море. Відразу підкреслю, що Керченська протока – це вулиця з одностороннім рухом, тобто двостороннього руху там немає: якщо з Азовського в Чорне море йде караван, то всі, кому треба в Азовське море, чекають. Звичайний час очікування при нормальній погоді становить 2-3 години", - говорить він.

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Але найчастіше, за його словами, час затримання українського судна в Азовському морі в середньому займає 4-5 годин.

"Далі – етап номер два, затримання в море. З'являється катер або судно берегової охорони прикордонної служби ФСБ Росії, вимагає зупинитися, на борт судна піднімається партія, проводить свої заходи. У середньому це триває 2-3 години. Але є суттєва деталь: судно важить кілька десятків тисяч тонн. Щоб загальмувати, йому потрібно від 30-40 хвилин до години, а потім знову набрати швидкість до крейсерської, тобто взагалі втрачається 4-5 годин. Далі вони беруть вантаж у Бердянську або Маріуполі", - розповідає Андрій Клименко.

Але бувають такі випадки, що судна затримують і на зворотному шляху.

"Є такі "щасливчики", яких зупиняють для перевірки вдруге, вже по дорозі назад. І нарешті, після всього цього судно з вантажем потрапляє на етап номер три – це якірна стоянка в Азовському морі перед отриманням дозволу на прохід Керченською протокою в Чорне море", - резюмує експерт.