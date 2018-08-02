"Укрзалізниця" з початку року провалила більше половини тендерів

При цьому 45% закупівель не відбулося через відсутність мінімального кількості допущених учасників тендеру, а 6% - скасувала сама компанія.

Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" в січні-червні 2018 року не змогла провести закупівлі за 50,7% (3988 процедур) всіх оголошених тендерів, повідомив за результатами дослідження керівник проекту "Залізниця без корупції" Володимир Даценко на прес-конференції.

Читайте такожВійна не перешкода: "Укрзалізниця" підписала договір на купівлю реле російської компанії

"Укрзалізниця" стабільно демонструє ситуацію зі збільшення обсягів закупівель. На 2018 рік вже заплановано закупівель на 36,9 мільярда гривень. Щорічно їх обсяг зростає приблизно на 9,5 мільярда. При цьому тендери "Укрзалізниці" залишаються досить непрозорими у питанні проведення. 45% тендерів не відбуваються і близько 6% тендерів "Укрзалізниця" сама скасовує після оголошення. Це наштовхує на роздуми про зловживання компанії з потенційними постачальниками", - сказав Даценко.

Зокрема, невдалими виявилися 3988 процедур закупівель (50,7%), з них по 3505 тендерів закупівлі не відбулися з причини мінімальної кількості допущених учасників, а 483 тендеру були скасовані замовником.

Укладенням договору про закупівлю завершилися 3882 тендеру (49,3%) на загальну суму 15,86 мільярда гривень.

"У 57,5% тендерів подаються лише два учасника. За неконкуретною процедурою, тобто коли учасники не знижують свою первісну вартість, відбуваються 62,2% тендерів. А кількість нових учасників на тендерах в середньому не перевищує 100 за місяць", - сказав керівник проекту.

При цьому економія на тендерах держкомпанії становить близько 3,2%, що нижче середнього по Україні показника – 4,9%.

Як повідомляв УНІАН, філія акціонерної компанії "Укрзалізниця" за закупівель "Центр забезпечення виробництва" за результатами тендеру, проведеного через систему електронних державних закупівель Prozorro, уклав договір з компанією "Смарт Ексім" на купівлю електромагнітних реле російської компанії "Элтеза" на суму 10,443 мільйона гривень з урахуванням ПДВ.