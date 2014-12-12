Кількість ДТП на Придніпровській залізниці за 11 місяців зросла до 9 випадків

Придніпровська залізниця (ПЗ) у січні-листопаді 2014 року зафіксувала дев'ять дорожньо-транспортних пригод (ДТП) на залізничних коліях та переїздах, що на чотири випадки більше від показника за аналогічний період минулого року, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, за вказаний період внаслідок ДТП травми отримали 6 осіб, одна з них загинула, тоді як у січні-листопаді 2013 року були травмовані дві людини.

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«Усі наїзди були скоєні з вини водіїв автомобілів, які всупереч правилам дорожнього руху виїжджали на шляхи перед поїздом, що наближався, ігноруючи водночас заборонні сигнали світлової та звукової сигналізації, або перетинали колії у невстановлених місцях», - наголошується в повідомленні.

Придніпровська магістраль закликає водіїв автотранспортних засобів та пішоходів, що перетинають залізничні колії, неухильно дотримуватися правил дорожнього руху і безпечної поведінки на залізничному транспорті.

Як повідомляв УНІАН, Придніпровська залізниця у січні-жовтні 2014 року зафіксувала 7 ДТП на залізничних коліях та переїздах, що на два випадки більше показника за аналогічний період минулого року.

Кількість ДТП на залізничних коліях та переїздах у січні-листопаді 2014 року порівняно з аналогічним періодом минулого року скоротилося на 22,6% (19 випадків) - до 65 випадків.

У 2011-2013 роках залізниці країни капітально відремонтували 115 переїздів, а також обладнали автоматичною світлофорною сигналізацією 32 комплекси перетину шляхів.

Довідка УНІАН. В Україні налічується 5422 залізничних переїздів. З них 2699 обладнані автоматичною звуковою та світлофорною сигналізацією, 1497 - з черговими та обладнані шлагбаумами, 1226 - без чергового та не обладнані автоматикою.

Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.