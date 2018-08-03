З осені реальне зростання тарифів на залізничні перевезення досягло 40% - голова ФРУ

Федерація роботодавців висловила впевненість, що таке різке збільшення вартості вантажних залізничних перевезень дуже негативно впливає на конкурентоспроможність промислового сектору України.

З 31 жовтня минулого року по 28 липня 2018 року реальне зростання тарифів на вантажні залізничні перевезення досягло рекордних 40%.

Про це йдеться у листі голови Ради Федерації роботодавців України Дмитра Олійника в. о. голови правління "Укрзалізниці" Євгену Кравцову.

"З 28 липня 2018 року витрати вантажоперевізників за використання вагонів "Укрзаліниці" зросли сумарно на 3,4 млрд грн у розрахунку на рік, що разом з індексацією залізничного тарифу на 15% з 31 жовтня 2017 року, збільшує витрати вантажоперевізників на рекордні 40% менше ніж за останні 10 місяців", - наголошується в документі, копія якого є в розпорядженні Мінпрому.

Олійник нагадав, що 19 лютого була змінена процедура визначення плати за використання власних вагонів "Укрзалізниці", що призвело до різкого збільшення витрат вантажоперевізників на 6,5 млрд грн на рік у розрахунку на рік.

Також з 28 липня ставки на використання власних вагонів "Укрзалізниці" були підвищені з 542 грн в добу без ПДВ до 600 грн на добу без ПДВ. За розрахунками профільної асоціації це збільшило витрати вантажоперевізників орієнтовно на 1 млрд грн на рік.

"Крім того, 28 липня 2018 року був введений так званий "Тдод", що відповідно до пункту 2.4 Правил обчислення термінів доставки вантажів, передбачає збільшення вартості розрахунку на використання вагонів "Укрзалізниці" на одні додаткові добу, які даються на операції, які пов'язані з відправленням і прибуттям, виключно тільки вантажу. Введення "Тдод" у кількості не менше однієї доби збільшує вартість вагонів "Укрзалізниці" ще орієнтовно на 1,2 млрд грн у рік. Тобто введення даного коефіцієнта дає більше зростання витрат вантажоперевізників, ніж саме збільшення вартості користування вагонами", - наголосив Олійник.

Голова ФРУ підкреслив, що з 28 липня для розрахунку плати за перевезення у вагонах "Укрзалізниці" коефіцієнт "Тдод" застосовується як для вантажного, так і для порожнього рейсу. Тобто плюс дві доби, що збільшило витрати вантажоперевізників орієнтовно ще на 1,2 млрд грн у рік.

Федерація роботодавців висловила впевненість, що таке різке збільшення вартості вантажних залізничних перевезень дуже негативно впливає на конкурентоспроможність промислового сектору України.

Асоціація відзначає, що крім негативного впливу на конкурентоспроможність українських підприємств "Тдод" не відповідає чинному законодавству України і має ознаки зловживання монопольним становищем.

"Враховуючи зазначене, Федерація роботодавців України звертається до Вас з проханням застосовувати коефіцієнт "Тдод" тільки за використання вагона під час перевезення вантажу (без подвоєння), коли витрачається час на оформлення документів при прийомі вантажу і його відправленні, тобто використовувати коефіцієнт "Тдод" тільки одну добу", - йдеться у листі голови ФРУ керівника "Укрзалізниці".