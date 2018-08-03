Виробництво легких вертольотів може розв'язати проблему транспортного сполучення - Турчинов

Секретар РНБО вважає перспективним використання новітніх вертольотів вітчизняного виробництва для потреб як безпекового, так і цивільного сектору країни.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов переконаний, що виробництво легких вертольотів може розв'язати проблему транспортного сполучення в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі РНБО, Турчинов відвідав з робочою поїздкою два підприємства-виробники вертольотів «Чезара» і «Вібстон аеро» у Київській області, де ознайомився з сучасними зразками легких вертольотів та оглянув виробничий процес.

Зокрема, він зауважив, що Україна продовжує традиції свого великого земляка Ігоря Сікорського, оскільки створюються нові виробництва вертольотів різного класу. Секретар РНБО нагадав, що усьому світові відома продукція потужного підприємства «Мотор Січ», «але останнім часом в країні вже створено шість нових підприємств з виробництва легких вертольотів».

«Лише в Київській області ми сьогодні побували на двох таких виробництвах», - додав він.

За його словами, молоді перспективні конструктори та інженери створюють легкі багатоцільові вертольоти, які можуть використовуватися у прикордонних військах, в ДСНС для знаходження та локалізації надзвичайних ситуацій, для розвідки та виконання бойових завдань тактичного рівня у Збройних силах.

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«Але крім сектору безпеки і оборони, вертолітне виробництво є дуже перспективним напрямом для цивільного сектору. Легкі вертольоти - мобільні та швидкі, можуть розв'язувати проблему транспортного сполучення. І настав час подивитися на вертоліт як на звичайний та ефективний транспортний засіб», - сказав Турчинов.

Водночас він акцентував увагу на неготовності вітчизняної інфраструктури для широкого використання вертольотів як транспортних засобів, що при бажанні можна швидко змінити. Секретар РНБО додав, що багато країн йдуть шляхом активного розвитку вертолітної інфраструктури та спрощення використання повітря для приватних вертолітних перевезень і наголосив на необхідності переймати їхній досвід.

«В Україні чимало проблем з будівництвом доріг, які вирішуються достатньо важко і повільно. Але небо у нас відповідає найкращим європейським стандартам без жодних інвестицій, і йому не потрібен ямковий ремонт, на якому можна вкрасти гроші. І тому легкі вертольоти можуть користуватися попитом на внутрішньому ринку, причому, ціна, яку пропонують українські виробники, на порядок нижча закордонних аналогів. Вже сьогодні ці вертольоти «по кишені» середньому підприємству», - резюмував секретар РНБО.