Воєнізована охорона Одеської залізниці за 11 місяців розкрила майже 100 крадіжок майна

Про це повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Зокрема, за вказаний період Одеська залізниця розкрила 12 випадків крадіжок вантажів на суму 22,74 тис. грн, а також 86 випадків крадіжок матеріальних цінностей на суму 141,69 тис. грн.

Згідно з повідомленням, Одеська залізниця передала у правоохоронні органи 150 затриманих за підозрою у крадіжці свого майна.

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Як зазначають у прес-службі, зловмисники 58 разів посягали на об'єкти колійного господарства, 8 разів - на об'єкти вагонного господарства, 6 разів - на об'єкти господарства сигналізації та зв'язку, 1 раз - на об'єкти господарства енергопостачання.

«За випадками крадіжок відкрито 99 кримінальних проваджень», - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, за вказаний період особовий склад воєнізованої охорони одеської залізниці спільно із працівниками транспортної міліції проводили активну роботу з перевірки приймальних пунктів металобрухту з метою виявлення у їхній роботі порушень чинного законодавства. Під час проведених рейдів співробітники перевірили 162 пункти, з яких діяльність п'яти пунктів була припинена, а у двох із них було вилучене майно Одеської магістралі.

«Проти власників пунктів прийому металобрухту порушено кримінальні провадження. Ведеться слідство», - зазначили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, працівники воєнізованої охорони Одеської залізниці у січні-червні 2014 року розкрили 50 випадків крадіжок майна та вантажів на загальну суму 78,73 тис. грн.

Воєнізована охорона Одеської залізниці у 2013 році розкрила 85 випадків крадіжок майна на суму 206,6 тис. грн.

Раніше УНІАН повідомляв, що на Одеській залізниці будуть працювати групи для виявлення сепаратистів.

Довідка УНІАН. Одеська залізниця проходить по території Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Черкаської, Дніпропетровської та Вінницької областей. На Одеську залізницю припадає близько 20% вантажообігу і понад 16% пасажирообігу залізниць України.