Бізнес-співтовариство закликало Кабмін звернути увагу на проблему черг на митниці

За оцінками Європейської Бізнес Асоціації, щорічно обсяги пропуску на українській митниці збільшуються на 10%.

Бізнес-співтовариство закликало уряд України звернути увагу на проблему черг на митниці, гальмування реформування якої може призвести до проблем з оподаткуванням і роботою підприємців, розвитком економіки.

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Як йдеться в повідомленні Європейської Бізнес Асоціації, переданому агентству УНІАН, з 2011 року обсяг пропуску громадян на українській митниці зріс на 38%, легкового транспорту - на 42%, і зростає щорічно приблизно на 10%.

Зазначається, що черги виникають через тривалість проходження процедур і значної кількості автомобілів з іноземними номерами.

Щоб змінити ситуацію, в асоціації рекомендували зробити процедури на митниці максимально прозорими і зрозумілими, однозначно трактувати законодавство і встановити безкомпромісну відповідальність за порушення.

Крім того, як зазначили в асоціації, потрібно розвивати інфраструктуру, підвищувати ритмічність і безперебійність роботи, збільшувати кількість смуг руху для осіб та смуг руху для автомобільних транспортних засобів, оптимізувати законодавство для автомобілів з іноземними номерами і використовувати інновації.

В асоціації наголосили, що без уваги і комплексного підходу з боку контролюючих органів ситуація не вирішиться.

Як повідомляв УНІАН, Державна фіскальна служба України в 2017 році порушила майже 32,3 тисячі справ про порушення митних правил на загальну суму понад 1,59 мільярда гривень, в рамках яких вилучила предмети порушень на суму понад 746 мільйонів гривень.