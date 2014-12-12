Польоти над столицею Великобританії обмежили через збій комп'ютера

Продовження: Рух літаків над Лондоном відновлюється

До 19:00 за Гринвічем рух літаків над столицею Великобританії обмежено, повідомляють регулятори, передає BBC.

Обмеження, яке спочатку було сприйнято як повне закриття, послідувало за відключенням електроенергії в диспетчерському центрі, яке призвело до збою комп'ютерної системи.

Диспетчерський центр розташовано в Суонсвіку в графстві Гемпшир на півдні Англії.

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Збій диспетчерської системи зачіпає не тільки Хітроу - найзавантаженіший аеропорт в Європі, але також Гатвік, Станстед, Лондон Сіті й Лютон.

За повідомленнями, що надходять з аеропортів, рейси, що прибувають, здебільшого приймають, але більшість вильотів затримано.

Разом з тим не виключається і перенаправлення літаків, що прибувають.