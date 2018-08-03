Всім кризам на зло: в Україні зростають продажі нових легкових авто

Найпопулярнішою маркою в Україні стала Toyota, яка реалізувала за цей період 5706 нових легкових авто.

Продажі нових легкових автомобілів в Україні в січні-липні 2018 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, зросли на 6% – до 46,2 тисячі одиниць.

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Про це повідомляє прес-служба асоціації "Укравтопром".

За даними "Укравтопрому", найпопулярнішою маркою в Україні стала Toyota, яка реалізувала за цей період 5706 нових легкових авто. Порівняно з січнем-липнем 2017 року, попит на машини цієї японської марки виріс на 17%.

Друге місце в рейтингу марок зайняв Renault, який реалізував з січня по липень 4564 авто, що на 3% більше порівняно з аналогічним періодом 2017 року.

У трійці лідерів Volkswagen, результат цієї марки на українському ринку - 4126 машин, що на 36% більше минулого року.

У п'ятірці лідерів опинилися Skoda – 3016, Nissan – 2868 штук і Hyundai – 2843 штук.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2017 року продажі нових легкових автомобілів в Україні зросли на 25% - до 82,3 тисячі одиниць.

Продажі нових легкових автомобілів в Україні в липні зросли на 4% - до 6,7 тисячі штук.