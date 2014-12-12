Рух літаків над Лондоном відновлюється

Рух літаків над столицею Великобританії відновлюється після раніше введених обмежень, повідомляє BBC.

Обмеження, яке спочатку було сприйнято як повне закриття, послідувало за відключенням електроенергії в диспетчерському центрі, яке призвело до збою комп'ютерної системи.

Диспетчерський центр розташований в Суонсвіку в графстві Гемпшир на півдні Англії.

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Останній твіт диспетчерської компанії NATS повідомляє, що неполадки в системі усунені.

Збій диспетчерської системи торкнувся не тільки Хітроу - найбільш завантаженого аеропорту в Європі, але також Гетвіка, Станстеда, Лондон Сіті й Лютона.

За повідомленнями, що надходять з аеропортів, рейси, що прибувають, здебільшого приймалися, але більшість вильотів були затримані.