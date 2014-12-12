Рух літаків над Лондоном відновлюється
Останній твіт диспетчерської компанії NATS повідомляє, що неполадки в системі усунені.
Рух літаків над столицею Великобританії відновлюється після раніше введених обмежень, повідомляє BBC.
Обмеження, яке спочатку було сприйнято як повне закриття, послідувало за відключенням електроенергії в диспетчерському центрі, яке призвело до збою комп'ютерної системи.
Диспетчерський центр розташований в Суонсвіку в графстві Гемпшир на півдні Англії.
Читайте такожВ Італії через страйк скасовано сотні потягів та авіарейсів
Останній твіт диспетчерської компанії NATS повідомляє, що неполадки в системі усунені.
Збій диспетчерської системи торкнувся не тільки Хітроу - найбільш завантаженого аеропорту в Європі, але також Гетвіка, Станстеда, Лондон Сіті й Лютона.
За повідомленнями, що надходять з аеропортів, рейси, що прибувають, здебільшого приймалися, але більшість вильотів були затримані.