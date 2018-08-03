У Києві через ремонт Кільцевої дороги тролейбус № 39 курсуватиме за зміненим маршрутом
18:09, 03 серпня 2018Транспорт/Зв'язок
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Закривається рух тролейбусів на ділянці від просп. Леся Курбаса до просп. Перемоги.
У Києві тролейбус № 39 завтра курсуватиме зі зміненим маршрутом / фото УНІАН
У Києві завтра через ремонт покриття на Кільцевій дорозі тролейбуси № 39 курсуватимуть зі зміненим маршрутом.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.
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«Від початку руху 4 серпня до закінчення ремонтних робіт асфальтобетонного покриття Кільцевої дороги (орієнтовно до 06:00 5 серпня) закривається рух тролейбусів маршруту № 39 на ділянці від просп. Леся Курбаса до просп. Перемоги», - йдеться в повідомленні.
На цей період рух тролейбусів буде організовано трасою: вул. Чорнобильська – вул. Академіка Єфремова – просп. Академіка Палладіна – просп. Перемоги – ст. м. «Нивки».
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