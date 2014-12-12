Збитки Придніпровської залізниці від незаконного втручання сторонніх осіб у січні-листопаді склали 1,2 млн гривень

Це більше ніж удвічі перевищує показник аналогічного періоду 2013 року, внаслідок чого підприємство зазнало збитків на суму понад 1,16 млн грн, повідомили у прес-службі Придніпровської залізниці.

Згідно з повідомленням, Придніпровська залізниця за звітний період зафіксувала 20 спроб розукомплектування рухомого складу, пристроїв та споруд; 8 випадків накладання сторонніх предметів на рейки, одну спробу розкрадання вантажів з вагонів, що спричинила тривалу затримку поїзда; 6 випадків умисного перекриття руху поїздів.

«В 2,3 разу порівняно з минулим роком зросла кількість втручань у роботу залізниці, пов'язаних із вибуховими пристроями (із 9 випадків минулого року до 21 в поточному). Особливу активність виявляють так звані «телефонні терористи», - наголошує прес-служба.

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Зокрема, із 21 випадку 16 - повідомлення про встановлення вибухових пристроїв у приміщеннях вокзалів і в поїздах проти одного такого випадку за аналогічний період 2013 року, усі загрози мінування виявилися помилковими.

Внаслідок несанкціонованого втручання сторонніх осіб у діяльність Придніпровської залізниці за вказаний період було затримано 102 поїзди на 122 години і 52 хвилини.

Також повідомляється, що Придніпровська залізниця зафіксувала 9 випадків незаконних дій щодо своїх працівників під час виконання ними службових обов'язків.

«Мова йде про тривалі зупинки пасажирських поїздів з метою перевірки представниками незаконних збройних формувань», - пояснили у прес-службі.

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Залізниця нагадує про адміністративну та кримінальну відповідальність за незаконне втручання в роботу залізничного транспорту.

Раніше УНІАН повідомляв, що Придніпровська залізниця за 10 місяців зафіксувала 47 випадків вандалізму в приміських поїздах.

Також повідомлялося, що працівники підрозділів служби воєнізованої охорони придніпровської залізниці у січні-листопаді 2014 року запобігли 354 спробам розкрадання вантажів і матеріальних цінностей залізниці на загальну суму близько 427,7 тис. грн.

На Придніпровській залізниці у 2013 році зареєстровано 37 випадків несанкціонованого втручання сторонніх осіб у діяльність підприємства проти 43 випадків у 2012 році, причому завдані збитки зросли вчетверо - до 102,9 тис. грн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна із найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3,2 тис. км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.