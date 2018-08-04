Український літак-гігант "Мрія" ненадовго повернувся додому (відео)

Після найдовшого відрядження у Латинській Америці у понеділок "Мрія" знову полетить у рейс - цього разу в Саудівську Аравію.

Найбільший і найпотужніший літак у світі АН-225 "Мрія" здійснив посадку на рідному аеродромі Гостомеля. Українські пілоти понад місяць перевозили вантажі у Латинській Америці.

Як повідомляє ТСН, втомлений екіпаж вирушив по домівках, щоб відіспатися, але тільки на вихідні – у понеділок їм знову у рейс. Цього разу українську "Мрію" чекають у спекотній Саудівській Аравії.

Відрядження у Латинській Америці виявилося найдовшим – воно тривало місяць і один тиждень. Літак виконав 12 комерційних рейсів по 160 тонн вантажу в кожному, і тепер техніки, штурман і пілоти можуть перепочити. "У Києві літо, ми відвикли від літа. В Чилі зима, але така, зелена зима. Якщо в Чилі погода була гарна, то в Болівії раз у чотири дні ми потрапляли на погану погоду", - розповідають члени екіпажу "Мрії".

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Дощі та висока вологість є складними умовами для польотів. Злетівши, пілотам потрібно було дуже швидко набирати висоту 8 тисяч метрів, щоб перескочити через Анди. А ще виконати особливу вимога від замовника – летіти плавно і ніжно, бо сучасні генератори, котрі перевозилися, "не люблять" перевантаження. За 12 рейсів "Мрія" фактично транспортувала цілу теплоелектростанцію. "Ці модулі по 160 тонн неможна було розділити. І через гори немає автомобільних доріг, тільки літаком і тільки цей літак міг це зробити", - пояснили українці.

Пілоти підрахували, що протягом місяця "Мрія" перевезла дві тисячі тонн вантажу – за свої 30 років літак у такому темпі ще не працював. Довелося добряче попітніти й екіпажу – витримати будівництво спеціальної естакади, а потім багатогодинне завантаження. Техніки працювали ночами, щоб уже вранці пілоти могли вилетіти.

Як повідомляв УНІАН, раніше з'явилося вражаюче відео злету української "Мрії" з кабіни пілота.