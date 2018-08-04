На віхідних у Києві обмежать рух Північним мостом

Обмеження пов'язані з з виконанням робіт з ремонту асфальтобетонного покриття на мосту.

На вихідних у зв’язку з виконанням робіт з ремонту асфальтобетонного покриття на Північному мосту через р. Дніпро буде частково обмежено рух транспорту у першій смузі руху:.

Як повідомили у КМДА, обмеження діятимуть 4 серпня з 10.00 до 13.00 у напрямку правого берега та з 13.00 до 18.00 в сторону житлового масиву Троєщина.

Крім того, 5 серпня з 10:00 до 18:00 на Північному мосту через р. Десенка буде частково обмежено рух транспорту у першій смузі у напрямку житлового масиву Троєщина.

Як повідомляв УНІАН, у Києві через ремонт Кільцевої дороги на вихідних тролейбус № 39 курсуватиме за зміненим маршрутом.